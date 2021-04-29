〈美股早盤〉多方利好連發 標普、那指雙締新高 臉書飆7%

臉書和蘋果的優異財報，帶頭激勵科技股衝高，加上一系列樂觀經濟數據發布，多方利好驅動下，美股周四 (29 日) 全面開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.5%，那斯達克綜合指數和標普 500 指數分別漲 0.9% 和 0.7%，雙雙締造歷史新高，費半漲 0.9%。

臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 周三盤後相繼公布亮眼的財報表現，開盤分別漲超 7％和 2％。高通 (QCOM-US)、卡特彼勒(CAT-US) 和 Comcast(CMCSA-US) 均走高，eBay(EBAY-US)在公布低於預期的獲利後，開盤挫 8％。

財報季進行至今，大型科技公司的強勁業績多半超出華爾街預期，市值占標普 500 指數近一半的企業已陸續公布財報，當中 83% 企業表現優預期。接下來將由亞馬遜 (AMZN-US) 和推特 (TWTR-US) 接棒公布。

經濟數據面，繼去年第 4 季增長 4.3% 後，美國公布今年第 1 季 GDP 季增年率 6.4%，創下 2003 年以來同期最快增速。上周初領失業金則小幅下滑至 55.3 萬人，略高於市場預期。

在經濟活動回溫之際，拜登周三公布規模高達 1.8 兆美元的「美國家庭計畫」，將重點放在兒童身上，提供包含免費學前教育、帶薪休假以及學費補助等措施。

另一方面，聯準會 (Fed) 周三一如市場預期，維持當前利率和購債規模不變，儘管美國就業市場和經濟已轉強，央行仍重申將繼續支持經濟，且再次緩和市場對於物價升溫和勞動力短缺的擔憂。

截至台北時間周四 (29 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 156.96 點或 0.46%，暫報 33977.34 點

那斯達克綜合指數上漲 125.55 點或 0.89%，暫報 14176.58 點

標普 500 指數上漲 30.60 點或 0.73%，暫報 4213.78 點

費半上漲 27.50 點或 0.87%，暫報 3206.00 點

台積電 ADR 上漲 0.49% 至每股 120.25 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.681%

紐約輕原油上漲 2.19% 至每桶 65.26 美元

布蘭特原油上漲 2.16% 至每桶 68.72 美元

黃金下跌 0.44% 至每盎司 1766.10 美元

美元指數上漲 0.08% 至 90.67 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

臉書 (FB-US) 早盤上漲 7.38％，至 329.75 美元。

臉書周三盤後公布 Q1 營收、獲利均大幅勝過華爾街預期，但也警告蘋果最新的隱私權限更新，恐為廣告定位增添難度，營收所受影響可能在第 2 季浮現。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.95％，至 136.18 美元。

蘋果周三盤後公布 2021 會計年度 Q2 財報遠勝預期，各產品部門營收均寫下雙位數成長，蘋果同時宣布執行 900 億美元庫藏股，並加發 7% 股利。

雖公布亮眼財報，蘋果也警告，晶片缺貨問題正在影響 iPad 和 Mac 銷售，預計將導致 Q3 營收縮減。

卡特彼勒 (CAT-US) 早盤上漲 0.52%，至 233.50 美元。

因經濟復甦刺激終端需求，卡特彼勒周四盤前公布 Q1 營收、獲利均優於市場預期，三大部門表現全較去年成長。但該公司警告，半導體缺貨可能在今年稍晚帶來影響。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (4/24) 初領失業金報 55.3 萬人，預期 54 萬人，前值自 54.7 萬人上調至 56.6 萬人

美國上周 (4/17) 續領失業金報 366 萬人，預期 359 萬人，前值自 367.4 萬人下調至 365.1 萬人

美國 Q1 實質 GDP 季增年率報 6.4％，預期 6.5%，前值 4.3%

美國 Q1 核心 PCE 季增年率報 2.3％，預期 1.6%，前值 1.3%

美國 Q1 GDP 季增年率雖略低預期，仍較前值有所進展 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，Fed 在昨晚的聲明中承認美國經濟有所改善，同時重申距離轉變當前政策立場，還有很長一段路要走，短期內縮減購債的可能性依舊較小。

Arbuthnot Latham 聯席投資長 Gregory Perdon 表示，身處於當前環境，很難對市場抱持悲觀態度。隨著經濟重新開放，家庭儲蓄逐步轉向消費支出，也將為市場帶來提振。

道富環球投資 (State Street Global Advisors) 投資經理 Mehvish Ayub 認為股市應會進一步走高，但過程仍會遭遇顛簸，且債券殖利率將繼續上升，這在很大程度上反映出更好的經濟前景，因此對股市來說並非完全負面。