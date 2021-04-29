IDC：全球首季智慧型手機出貨量年增25.5% 三星居冠

根據市場調研機構 IDC 最新的報告顯示，今年第一季智慧型手機市場的復甦加快，出貨量較去年同期增長 25.5%，其中三星出貨 7530 萬台，排名第一，蘋果則以 5520 萬台位居第二。

數據顯示，智慧型手機第一季出貨量近 3.46 億支，所有地區皆出現強勁成長，其中，中國和不包含日本的亞太地區成長最多，這兩個地區的出貨量佔全球總出貨量的一半，分別較去年同期增長 30% 和 28%。

報告指出，市場復甦的速度超出預期，顯現全球智慧型手機需求上揚。但是，年增率的大幅增長部分也受惠基期較低，去年第一季，疫情衝擊下大部分供應鏈被迫中斷，中國更處於全面封鎖狀態。

IDC 全球移動設備研究總監 Nabila Popal 表示，成長仍然非常真實，與 2019 年第一季相比，出貨量仍增長了 11%，他表示，手機出貨量的增長，主要受惠換機潮以及 5G 推動。

從各品牌來看，三星 (Samsung) 第一季手機出貨達到 7530 萬支，市佔率 21.8%，排名第一，其中新的 S21 系列表現不錯，主要歸功於成功的定價策略。

蘋果 (AAPL-US) 第一季的出貨量則達 5520 萬支，市占 16.0%，位居第二。據市場研究機構 Counterpoint 的數據，iPhone 12 是全球最暢銷的手機，其次是 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，三款手機占據蘋果 1 月銷量的 71%。

在美國制裁的情況下，華為首度跌出前五名。但是，其他的中國手機廠商小米、OPPO 和 vivo 的市占率則出現增長，分別以 14.1%、10.8% 和 10.1% 的市占率排名第三、第四和第五位。