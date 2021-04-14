中國手機供應鏈第一季業績紅不讓

截至 4 月 13 日止，A 股手機供應鏈中已有 35 家公司公佈第一季業績預告，全數揭露的財務數字均呈現正向。市場預計，今年智慧手機出貨量有機會出現成長，5G 手機滲透率將進一步提升，射頻、電子零組件等領域的企業業績成長較明確。

上述第一季業績報喜的 35 家 A 股手機產業鏈公司中，TCL、歌爾、卓勝微、三環集團、信維通信、領益智造等 27 家公司業績預期成長，欣旺達、華工科技等 6 家公司轉虧為盈，立訊精密、精研科技業績則是略增。

卓勝微提供射頻模組晶片，該公司預計第一季歸屬上市公司股東的純益介於 4.81 億人民幣～4.96 億人民幣，年增 216.85%～226.73%。公司認為 5G 通信技術的發展帶動射頻前端市場需求快速增長。

三環集團則是主要從事電子陶瓷類電子零組件及其基礎材料研發、生產和銷售。其預計第一季歸屬上市公司股東純益達 4.25 億人民幣～5.17 億人民幣，年增 130%～180%。公司指出受惠於 5G、國產替代、汽車電子化，及智慧製造等需求上升影響，被動元件景氣持續看好。

中國蘋果供應鏈大廠立訊精密預計第一季歸屬上市公司股東純益為 13.26 億人民幣～13.75 億人民幣，年增 35%～40%。

受到去年低基期影響，調查機構 Digitimes Research 報告指出，2021 年第一季，全球智慧手機出貨量年增約 50%，達到 3.4 億支。

在中國地區，第一季手機市況更甚全球表現。中國信通院數據顯示，1～3 月中國手機市場整體出貨量 9797.3 萬支，年增 100.1%。其中，5G 手機出貨量達 6984.6 萬支。

中信證券表示，5G 換機潮從 2020 年延至 2021 年。以 5G 滲透率來看，雖成長速度減緩但仍穩定上升，預計 2021 年 5G 換機潮可支撐手機行業復甦上揚。

