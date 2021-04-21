三星布局印度 新手機面板廠正式投產

據報導，南韓三星顯示 (Samsung Display) 位在印度北方邦 (Uttar Pradesh) 的 Noida 面板廠已經開始投產，是印度當地首座面板廠，也使得印度有望成為全球智慧型手機製造中心。

在去年 6 月份，三星顯示與北方邦政府簽署了瞭解備忘錄 (MoU)，計畫在當地建立智慧型手機面板廠。三星為該項目投資 7.075 億美元，並有望在該工廠創造約 1300 個工作機會。

印度是全球第二大智慧型手機市場，有著巨大的成長潛力，同時也三星智慧機最大的市場，佔總銷量的 15%，主要受惠於 250 美元以下的平價機在當地的強勁銷售表現，Galaxy M 系列機種受到當地歡迎。

分析師認為，三星在印度設廠並開始投產，將能吸引其他企業同樣進軍印度並設立相關業務，有助於印度總理莫迪的「印度製造」(Make in India) 政策推行，使印度能夠與中國抗衡的手機製造大國。

三星顯示主要憑藉大規模生產和高面板產量維持在智慧型手機顯示面板市場的地位。受惠於智慧型手機廠對 OLED 面板的需求增加，三星顯示持續以較高的營收市占率維持領先地位。不過，中國的京東方和華星光電等面板廠也緊追其後。

先前有報導指出，三星顯示有望成為谷歌 (GOOGL-US) 以及中國 OPPO 和小米的折疊機 OLED 面板供應商。傳言指出谷歌已要求三星顯示，針對 7.6 吋可折疊式手機 OLED 面板進行開發。