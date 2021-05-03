台股衝萬八 哪類股可望再衝一波？

週一 (4/26) 股匯雙雙發威，新台幣收盤正式突破 28 元關卡，收在 27.959 元，創 24 年來新高；而台股在驚驚漲的格局中，再度創下歷史新高，收在最高點 17,572 點，並留下一個漂亮的多方缺口，盤中晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 聯袂拉抬，聯發科 (2454-TW) 股價也順勢奔上新高 1,090 元。除了電子股，傳產金融表現也不俗，航海王仍傲視群雄，在陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 帶頭下多檔亮燈漲停，金融股開發金 (2883-TW)、宏遠證(6015-TW)、福邦證(6026-TW) 等也收漲停，台股百花齊放，一片欣欣向榮。



歷經傳產大噴漲之後，資金慢慢向電子股靠攏，電子股的成交比重已經拉升近 60%，近期法說題材者已開始反應利多，像 4/28 召開法說的聯電，週一股價先狂漲 8.42%，收在最高 61.8 元，寫下 20 年來新高價位；4/29 友達法說，預期第一季面板漲價推升獲利，第二季報價仍續大漲，4、5 月面板價格單月漲幅估達 5～8％，因此單季營收有機會重返千億元大關，友達股價剛創波段新高，拉回後有機會再續攻高點。

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