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傳臉書最新財報將揭露「持有比特幣」

傳臉書最新財報將揭露「持有比特幣」(圖片：AFP)
傳臉書最新財報將揭露「持有比特幣」(圖片：AFP)

週二 (27 日) Altana 數位貨幣基金投資長 Alistair Milne 推文爆料，有傳言稱，Facebook 將在發布最新財報時宣布，該公司資產負債表上持有比特幣

受此消息影響，臉書 (FB-US) 週二小幅上漲 0.17% 至每股 303.57 美元。截稿前，比特幣延續近日漲勢，升逾 2.4% 暫報 5.5 萬美元

根據在美國加密貨幣生態系統中多個消息來源指出，臉書的資產負債表中包含比特幣

Altana 數位貨幣基金投資長 Alistair Milne 週二爆料，臉書將於 28 日公布最新財報時披露持有比特幣

臉書將於 28 日公布最新財報時披露持有比特幣 (圖片：Alistair Milne 推特)
臉書將於 28 日公布最新財報時披露持有比特幣 (圖片：Alistair Milne 推特)

梅薩里 (Messari) 研究分析師 Mira Christanto 週二表示，近期比特幣價格波動都來自巨頭的買入和賣出的動作。

Mira Christanto 提到，近期比特幣價格跌至 48,000 美元以下是由於特斯拉 (TSLA-US) 出售 10% 持有的比特幣，而近日比特幣反彈是由於臉書購買了比特幣

Mira Christanto 稱，特斯拉二月購買價值 15 億美元比特幣之後，臉書也開始認可比特幣的價值儲藏地位。

比特幣熱潮已吸引大型機構和企業競相投資，包括特斯拉、高盛、渣打銀行、Square、貝萊德、富達投資、MicroStrategy 等企業都在其資產負債表上增加比特幣資產，如今臉書是否真的跟進買入？有待週四臉書財報中揭曉。

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