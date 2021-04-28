傳臉書最新財報將揭露「持有比特幣」

週二 (27 日) Altana 數位貨幣基金投資長 Alistair Milne 推文爆料，有傳言稱，Facebook 將在發布最新財報時宣布，該公司資產負債表上持有比特幣。

受此消息影響，臉書 (FB-US) 週二小幅上漲 0.17% 至每股 303.57 美元。截稿前，比特幣延續近日漲勢，升逾 2.4% 暫報 5.5 萬美元。

根據在美國加密貨幣生態系統中多個消息來源指出，臉書的資產負債表中包含比特幣。

Altana 數位貨幣基金投資長 Alistair Milne 週二爆料，臉書將於 28 日公布最新財報時披露持有比特幣。

臉書將於 28 日公布最新財報時披露持有比特幣 (圖片：Alistair Milne 推特)

梅薩里 (Messari) 研究分析師 Mira Christanto 週二表示，近期比特幣價格波動都來自巨頭的買入和賣出的動作。

Mira Christanto 提到，近期比特幣價格跌至 48,000 美元以下是由於特斯拉 (TSLA-US) 出售 10% 持有的比特幣，而近日比特幣反彈是由於臉書購買了比特幣。

Mira Christanto 稱，特斯拉二月購買價值 15 億美元的比特幣之後，臉書也開始認可比特幣的價值儲藏地位。

比特幣熱潮已吸引大型機構和企業競相投資，包括特斯拉、高盛、渣打銀行、Square、貝萊德、富達投資、MicroStrategy 等企業都在其資產負債表上增加比特幣資產，如今臉書是否真的跟進買入？有待週四臉書財報中揭曉。