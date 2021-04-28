蘋果不服要上訴 俄羅斯開罰1200萬美元

週二 (27 日) 俄羅斯監管單位以蘋果濫用市場主導地位為由，對蘋果 (AAPL-US) 祭出 9 億 600 萬盧布 (約 1210 萬美元) 罰款。

俄羅斯聯邦反壟斷局 (FAS) 週二發布聲明：「2021 年 4 月 26 日，俄羅斯 FAS 以蘋果違反反壟斷法為由，對其處以 9 億 600 萬盧布 (約 1200 萬美元) 的罰款。」

FAS 聲明中提到：「該局發現蘋果透過一系列行動，濫用其在 iOS 作業系統的 App Store 主導地位，營造自家產品的競爭優勢。」

FAS 裁定，蘋果錯誤性地阻止卡巴斯基發布其 Safe Kids 父母控制應用程式更新，同時啟動蘋果自家 Screen Time，該功能提供與卡巴斯基類似的服務。

FAS 已向蘋果發布命令，要求蘋果從文檔中刪除阻止第三方應用程式以任何理由進入 App Store 的條款，防止出現對自主開發的應用程序有利的條款，並確保父母控制應用程序的開發者可以在不喪失重要功能的情況下在 App Store 中分發它們。

FAS 要求蘋果於 11 月 30 日之前遵守該命令，並在實施之日起 5 天內向 FAS 通報。

蘋果對此結果表示不服，將進行上訴，蘋果回應：「本公司尊重俄羅斯聯邦反壟斷局，但不認同這項決定。」