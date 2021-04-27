〈美股早盤〉美股開盤震盪走低 特斯拉挫近4%

隨著投資人為接下來一系列重磅財報做準備，美股周二 (27 日) 開平震盪。截稿前，道瓊工業指數小跌 19 點或 0.06%，那斯達克綜合指數小漲 0.11%，標普 500 指數於平盤震盪，費半漲 0.3%，隨後全面走低。

個股消息面，特斯拉開盤挫近 4％。其周一盤後公布營收、淨利雙雙寫下新高，但主要貢獻來自比特幣和碳權交易兩項業外收入。在公布亮眼財報後，UPS(UPS-US) 飆逾 10%。

重磅科技股財報正如火如荼地展開，Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 AMD(AMD-US) 等企業準備於周二美股盤後公布最新業績表現。

另一方面，Fed 周二 (27 日) 起將召開為期兩天的利率會議，儘管預期政策不會出現太大變動，市場仍持續觀望鮑爾是否釋出任何削減購債的訊號。

房市消息面，因房屋供應緊張和需求旺盛，美國 2 月標普 Case-Shiller 房價指數年增 11.9%，增幅創下 2014 年以來最大。

截至台北時間周二 (27 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 19.81 點或 - 0.06%，暫報 33961.76 點

那斯達克綜合指數上漲 15.98 點或 0.11%，暫報 14154.76 點

標普 500 指數上漲 2.80 點或 0.07%，暫報 4190.42 點

費半上漲 10.69 點或 0.33%，暫報 3260.95 點

台積電 ADR 係跌 0.36% 至每股 121.08 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.588%

紐約輕原油上漲 0.79% 至每桶 62.40 美元

布蘭特原油上漲 0.49% 至每桶 65.97 美元

黃金上漲 0.28% 至每盎司 1785.10 美元

美元指數上漲 0.06% 至 90.835 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 3.92％，至 709.24 美元。

特斯拉周一公布第 1 季財報營收年增 74% 至近 104 億美元，淨利 4.38 億美元寫下歷史新高，但獲利主要由業外收入所貢獻，包含比特幣和碳權交易。特斯拉稱上季比特幣為其創造 1 億美元收入，碳權交易收入也超過 5 億美元，較去年同期大增 46%。

UPS(UPS-US) 早盤上漲 10.70％，至 194.62 美元。

疫情期間網購量激增，帶動快遞服務業績成長 14% 以上，UPS 周二公布第 1 季營收年增 27％，至 229 億美元，non-GAAP 調整後 EPS 報 2.77 美元，較去年同期大增 141%，雙雙優於市場預期。

3M(MMM-US) 早盤下跌 4.36％，至 190.92 美元。

3M 周二公布 2021 年第 1 季淨銷售額、獲利均優於預期。為預防潛在病毒感染，消費者購買更多口罩、家用或一般清潔用品，帶動安全與工業產品事業營收增長 13.7% 至 33 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 11.9%，預期 11.8%，前值 11.1%

(圖：Zerohedge)

美國 2 月 FHFA 房價指數年增率報 12.2%，前值 12.0%

美國 2 月 FHFA 房價指數月增率報 0.9%，前值 1.0%

台北時間 22:00 將公布美國 4 月諮商會消費者信心，預期 111.9，前值 109.7

華爾街分析：

以 Mark Haefele 為首的瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 策略師團隊表示，股價對於強勁經濟數據反應消沈，主要因為企業財報預期已獲提升，強勁的財報表現使我們對企業獲利表現深具信心，預計美企獲利將於 Q1 增長 30% 以上。

Markets.com 首席分析師 Neil Wilson 表示，截至目前的情況還算不錯，已公布財報的企業收入平均增長 10%，獲利增長三分之一，在大規模財政刺激、寬鬆貨幣政策以及疫苗所引導的周期性反彈之下，與去年爆發疫情的潰敗相比，這是一項驚人的轉變。