〈美股盤前要聞〉市場關注科技巨頭財報 美股期貨走升

據 FactSet 的數據，迄今為止，標普 500 指數中有四分之一的企業發布了第一季財報，其中 84% 財報表現超出市場預期。微軟、谷歌、AMD 將於盤後公布財報。美股期貨週二 (27 日) 走升，道瓊期貨漲 0.03%，標普 500 期貨漲 0.10%，那斯達克 100 期貨漲 0.15%。

1. 白宮經濟顧問：富人稅僅影響約 0.3% 納稅人

美國國家經濟委員會 (NEC) 主任迪斯 (Brian Deese) 證實，美國總統拜登提高資本利得稅的政策，預料針對年收入 100 萬美元以上者，強調只有一小部分美國人受影響。

迪斯周一 (26 日) 在記者會中談到即將提出的稅賦改革時表示：「改革元素之一將是改變我們課徵資本利得稅的方式。這個改變將影響一年所得在 100 萬美元以上的納稅人。」

迪斯並未明指 100 萬美元門檻適用個人還是家庭，但他形容這波加稅只會影響 0.3% 納稅人，相當於全美 50 萬個家庭。他也未透露具體加稅的幅度。

2. 恩智浦財報財測優

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 周一 (26 日) 美股盤後公布 F2021 第一季財報，受惠於旗下 4 大業務同步成長，營收接近公司先前預期區間高點，財測也符合市場預期，公司樂觀看待今年全年終端市場的強勁成長。週二盤前上漲逾 1%。

Sievers 在財報聲明中表示，恩智浦第一季度的營收逼近 26 億美元，較去年同期成長 27%，接近上一季財測預期上限，營收增加再加上優異的產品組合，也使營業利益大幅增加。

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 表示：「我們持續對所有終端市場的長期需求趨勢感到興奮，我們有信心 2021 全年將維持非常強勁的成長。」

3. 特斯拉 Q1 營收激增 74%

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (26 日) 盤後公布第一季財報， 在比特幣銷售和監管信貸的推動下，輕鬆打敗市場預期，並預期 2021 年交車量成長逾 50%。週二盤前下跌逾 2%。

特斯拉第一季營收年增 74% 至 103.9 億美元，超過市場預期的 102.9 億美元。特斯拉第一季 Model 3 和 Model Y 交車 184800 輛，超越預期且創下公司紀錄。

馬斯克在財報電話會議上表示，今年 5 月起將交付公司新款 Model S 房車，而 Model X 要到今年第三季才開始交車。馬斯克和財務長 Zachary Kirkhorn 均表示，供應鏈問題可能仍是特斯拉今年的一項挑戰。

4.Spotify 調漲美英兩國費率

音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 周一（26 日）表示，自 4 月 30 日起將提高美國與英國部分訂閱價格。雖然用戶可能會對此反彈，但此舉卻獲得投資人的青睞。

Spotify 打算提高美國家庭訂閱方案費率，增加 1 美元至每月 15.99 美元。而在英國的學生與雙人方案皆調漲 1 英鎊，新價格分別為 5.99 英鎊（約 8.33 美元）與 13.99 英鎊（約 19.45 美元），家庭訂閱方案則調高 2 英鎊至每月 16.99 英鎊（約 23.62 美元）。

投資人認為，在 Spotify 尋求 Podcast 市場主導地位之際，價格上漲可以替該公司提供更多緩衝空間。

5. 蘋果自研晶片 M2 本月進入量產

《日經亞洲》引述知情人士稱，蘋果 (AAPL-US) 新一代自研晶片已在本月進入量產階段，採用台積電 (2330-TW) 最新 5 奈米強效版製程 (N5P)，最快 7 月就能出貨，今年下半年可望推出搭載新一代晶片的 MacBook，凸顯蘋果積極推進「去英特爾化」的決心。

知情人士透露，目前暫稱為 M2 的新一代 Apple Silicon 晶片同樣是系統單晶片 (SoC)，除了下半年推出的 MacBook 外，接下來其他 Mac 系列和蘋果裝置都將採用 M2 晶片。

上述報導指出，新一代 M2 晶片將由台積電擔任主要製造商，採用 5 奈米強效版製程 (N5P)，生產這類先進晶片組需要花費至少 3 個月的時間。