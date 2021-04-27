全球最長的股市禁空令下周將解除 南韓決定引發散戶憂心

南韓股市將從下周開始，部分解除全球最久的禁止放空令，但這一決定卻讓一些散戶不悅，認為他們在股市的獲利，將因機構進入受到傷害。

到 5 月 3 日，南韓將部分取消從去年 3 月份就已實施，主要針對避險基金的放空禁令。在這段期間，散戶投資人的重要性提升，目前已經占全部交易額的約 4 分之 3。預計在放空禁令解除之後，由於可以借券放空，南韓股市的交易金額有望增加。

許多散戶組成的韓國股東聯盟 (Korea Stockholders Alliance) 認為，在恢復可以放空之後，與大型機構投資者相比，自己將處於不利地位。他們希望這個 2020 年全球表現最佳的市場，可以繼續維持賣空禁令，認為解除禁令將傷害散戶的影響力與獲利。

散戶所持的理由在於，避險基金擁有更多在交易資訊、財務能力及交易技巧上的優勢，允許放空後，散戶將面臨一個不公平的競爭環境。

韓國股東聯盟過去幾個月一直呼籲要永久禁空，主席 Jung Eui-jung 表示，過去在允許放空的情況下，許多股票均因此價格大跌，受傷的是散戶。

去年由於突發疫情，許多國家均實施股市禁空，如義大利和法國，但他們都僅維持了幾個月，南韓則在兩次延長後，是唯一還一直維持放空禁令的主要市場，另一個仍堅持這麼做的印尼，在今年早些時候已表示將允許部分股票的賣空。

南韓預計自下周一起，允許借入 Kospi 200 指數和小型 Kosdaq 150 股票放空，占 Kospi 股票的 22%，或 Kospi 市值的 88%，預計稍晚將決定是否允許其他股票做空。

(本文不開放合作夥伴轉載)