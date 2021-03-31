南韓公平會指控蘋果妨礙調查 並計畫罰3億韓元

南韓反壟斷監管機構周三 (31 日) 表示，已經決定將蘋果 (AAPL-US) 在南韓子公司及一名高層提起公訴，理由是他們涉嫌妨礙監管機構對蘋果不公平商業行為的調查。

負責此事的南韓公平交易委員會 (KFTC) 進一步說，針對妨礙調查一事，計畫對蘋果南韓處以 3 億韓元 (26.5 萬美元) 的罰款。

南韓公平會發布聲明稱，2016 年 6 月，調查人員訪問蘋果南韓公司時，發現他們切斷了內部網路，造成無法檢查蘋果的應用程式。之後，機構向其要求恢復訪問權限時，蘋果員工卻一拖再拖。

之後，在 2017 年 11 月，蘋果南韓公司的一名高層阻止調查人員進入辦公室開展調查。此外，蘋果也不允許調查人員進入會議室，進一步阻礙了調查人員工作。

蘋果南韓否認公平會的指控。

蘋果在一份聲明中說：「我們已經與公平會充分合作，蘋果和我們的任何員工都沒有做錯任何事。」「我們在任何地方開展業務都遵守法律，在這種情況下強烈不同意公平會的說法。」

蘋果上個月提出，願意支付 1000 億韓元，提供消費者和南韓小型企業的支持計畫，尋求和解關於反壟斷及保修措施不當的指控。但公平會最終仍決定，針對妨礙調查的部分單獨採取行動。