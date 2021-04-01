Google攜手南韓Kakao 在叫車、地圖等服務合作

南韓大型網路公司 Kakao(035720-KR) 旗下的叫車服務 Kakao Mobility 在 1 日 (週四) 宣布，該公司已從美國 Google(GOOGL-US) 取得 565 億韓元 (約新台幣 14 億元) 的出資。未來在叫車、導航等，與移動及地圖有關的服務方面，將廣泛運用 Google 的軟體技術，以擴展事業領域。這也是 Google 首度投資韓國公司。

Google 取得 Kakao Mobility 的 1.7% 股份，Kakao Mobility 是一家非上市公司，市值被評估超過新台幣 770 億元。

Kakao 的通訊軟體在南韓市場有極高的市占率，在這樣的基礎之下也累積了龐大的用戶資料。從事地圖相關服務的 Kakao Mobility 在與 Google 聯手之後，在汽車自動駕駛不可或缺的地圖資料庫建置等，還是領域更加寬廣的合作也就變得可能。

Kakao Mobility 表示，將透過與 Google 之間的長期性合作來開拓新事業。

而在南韓的網路業界，Naver(035420-KR) 是搜尋引擎的王者，Coupang(US-CPNG) 則稱霸網購行業。美國 Amazon(AMZN-US)、Google 等大型 IT 企業，在南韓市場的存在感相對稀薄。

而 Amazon 在去年 11 月的時候，表態要投資南韓的中堅電商；Google 也與 Kakao 合作，要開始切入南韓市場。