南韓3月出口額連續第5個月上升 經濟復甦有望進一步加速

根據南韓貿易產業及能源部在今日 (1 日) 公布的數據顯示，由於晶片和汽車的強勁需求，南韓 3 月出口額連續第五個月上升，達到 538 億美元，市場認為南韓經濟復甦的步伐似乎正在加快。

數據顯示，南韓 3 月的出口額達到 538 億美元，高於去年同期的 461 億美元，年增 16.6%，好於市場預期的年增 16.2%。

進口方面，南韓 3 月進口額增長了 18.8%，達到 496 億美元。南韓 3 月貿易順差為 41.7 億美元，標誌著該國連續第 11 個月實現貿易順差。

南韓 3 月的出口額達到 538 億美元 (圖片：Yonhap)

南韓 3 月份的出口成長，主要受惠於晶片出口，增長了 8.6%，達到 95.1 億美元，創下 28 個月來新高水平。晶片約佔南韓每月出口量的 18%。汽車出口也出現成長，增長了 15.3%，達到 44 億美元，創下 4 年多以來的新高水平。

儘管市場越來越擔心汽車晶片的短缺，但由於對運動型多功能車和電動車等車型的強勁需求，汽車出口量連續第三個月增長。

在全球油價回升的背景下，南韓 3 月份石油產品出口出現 2 年多來的首次成長，增長了 18.3%，達到 27 億美元。另外，由於對新冠肺炎測試試劑的強勁需求，生物保健產品的出口增長了 43.6%。

從出口國來看，南韓 3 月份對最大貿易夥伴中國的出口增長了 26%，中國經濟的復甦也促進了對南韓設備的更多需求。對美國的出口則增長了 9.2%。隨著北美生產線的正常化，汽車零件的出貨量逐漸增加。對歐盟的出口也增長了 36.6%。對東南亞的出口則增長了 10.8%。

南韓貿易產業及能源部高管表示，全球貿易正在復甦，預計晶片業也將持續蓬勃發展。原油價格上漲也是一個正向因素。該名官員也表示，蘇伊士運河近期擁堵的事件對南韓 3 月份的出口只產生了有限的影響。

南韓央行在先前估計，南韓經濟將較預期更快的速度從疫情帶來的衝擊中復甦。在 2 月時，南韓央行將 2021 年全年出口增長預期從 11 月的 5.3% 上調至 7.1%。