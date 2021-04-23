【富蘭克林】美國註冊基金三特質 定期定額存高科技

基金理財為長期型規劃，績效穩定很重要，富蘭克林投顧表示，基金成立時間夠長可回溯完整的歷史表現，而規模夠大讓經理團隊操盤更得心應手，其中以美國為註冊地的基金不但符合這兩大特質，還擁有經理費用相對低廉的優點，有助於省下成本，更精準用於投資，為理財效益助攻。

三優勢加持 用美國註冊基金參與多元投資機會

目前國內核備的 1016 檔境外基金中，註冊地為美國者相對稀少，僅有 11 檔、佔比約 1%，皆出自於富蘭克林坦伯頓基金集團，該集團成立超過七十年，深耕美股同時也是投資全球股市的先驅，多檔美國註冊基金幾乎和集團歷史同步成長。

進一步分析，相較於其他註冊地的基金，美國註冊基金具有「成立時間長」、「基金規模大」和「經理費用低」三特點，對長期投資者來說，光是平均經理費用低，無形之中就已先省下一項投資成本，而基金歷史悠久意味著克服多次市場多空淬鍊、投資哲學獲投資人信賴，因此平均的資產規模也都較高。

11 檔美國註冊基金，有五檔佈局全球、六檔則是深度投資美股，產業佈局廣泛而多元，擁有成立時間久、規模大與經理費用低的特質，各基金經理團隊主動式管理及歷經市場多空考驗淬練而成的穩健哲學，不只深度發掘美股機會所在，投資觸角也延伸至全球，廣納全球「升」機。

理柏基金獎三冠王美股基金 高科技值得長期擁有

展望今年，美股仍是強勢當頭，科技股更是重中之重，而帶有補漲契機的循環性類股亦有表現空間，11 檔美國註冊基金各擅勝場，投資人皆能從中覓得長期投資的投資助攻手。富蘭克林美國股票團隊靈活調配及超前部署的能力，帶領旗下多檔相關美股基金經歷市場多次的多空考驗，例如在台累積獲獎數高達 22 座且去年還贏得理柏台灣基金獎美股基金三年、五年及十年獎三冠王的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金），成立時間已有 53 年、基金規模高達 230 億美元，經理費用也僅有 0.46%，遠低於其他註冊地在盧森堡之基金的 1.6%（註）。

該基金長期以來奉行創新選股哲學，以老馬識途之姿，為投資人在每個時代階段裡發掘最新的科技與醫療企業潛力標的。全球疫苗施打逐漸普及，有利穩住甚至刺激景氣持續擴張，經濟前景並不看壞，股票資產依然大有可為，持續不間斷的投資，能分享科技數位轉型和高齡化社會刺激生技醫療需求上升所帶來的長期效益，並淡化過程中的短暫干擾，讓時間發揮助攻的效益。

防禦性的民生消費等，延伸投資觸角，廣納更多獲利機會，美國註冊基金的三大優勢，加上基金佈局標的多元，建構起堅強的美股基金陣容，有助於讓不同類型投資人皆能受惠美股多元題材。

想再省下更多投資時的成本，現階段透過富蘭克林國民 e 帳戶，不必支付銀行信託管理費與轉換費，限時開戶再享三筆定期定額終身 0 元以及加贈 3000 點紅利的雙重優惠。e 指掌握美國註冊基金的獨特魅力與獨家優惠：https://event.franklin.com.tw/US-Guides/index.html

註：富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）成立日為 1968/1/1，理柏資訊統計，截至 2021/2 月底止，本基金規模為 238.9 億美元。得獎資料自 2000 年起至 2021/4/23 止，指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。經理費資料來源為富蘭克林坦伯頓集團（2020/12/31），美國註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報（經理費用依資產規模大小適用不同之年率，各基金按基金的平均每日淨資產價值之適用年率標準，每日計算並按月支付經理公司，年率標準請參閱各基金年度財報中文簡譯本之財務報告附註）。盧森堡註冊基金之平均經理費率為彭博資訊之最新時點資料（%），更新至 2021/4/13。

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