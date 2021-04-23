〈三星新機登台〉電信商下半年更積極推高資費 壓縮中階機種銷量

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今 (23) 日表示，過去手機市場多以 699 元資費、中階機種支撐銷量，不過隨著 5G 商轉，電信商積極推 1399 元高資費、高階機種，壓縮中階機種銷售空間，預期下半年狀況將更明顯。

據研調機構統計，台灣今年 3 月手機銷售量約 39.3 萬支，寫歷史次低，與歷史低點僅差幾千支，月減 7.7%、年減 4%。陳啟蒙分析，今年台灣沒有出現旺季效應，再者，過去電信商銷售重心擺在 699 元資費的中階評價機種，不過今年上半年業者為將 4G 高資費用戶轉移 5G，積極推 1399 元高資費搭配高階機種，導致手機銷量有壓。

陳啟蒙補充，各電信商今年對 5G 用戶數都有目標，雖然可刺激高階機種買氣，但減少 4G 手機補貼，中階銷量平平，台灣手機短期市場要恢復往年水準，預期最快 5G 基地台與網路體驗提升後，銷售才有機會回溫。

展望第二季，陳啟蒙說，以台灣三星來看，4 月實體人流量確實下滑 10-15%，不過仍有目的性採購消費者，帶動銷售金額持穩，看好本季迎來母親節、618 銷售檔期，有望帶動營收成長。

針對 LG 退出手機市場，陳啟蒙回應，去年上半年中國手機品牌在台銷售受阻、今年上半年則是 LG 淡出手機市場，手機品牌商都各有營運規劃，不影響三星銷售策略。