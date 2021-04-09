Nokia推5G智慧型新機 主打平價策略奇襲蘋果、三星

經營 Nokia 品牌的芬蘭新創企業 HMD Global 周四（9 日）舉辦發表會推出一系列 5G 智慧型手機，主打平價策略，企圖與三星與蘋果 (AAPL-US) 等手機龍頭大廠一較高下。

芬蘭新創企業 HMD Global 自 2016 年從微軟手中買下 Nokia 手機部門後，便負責手機的設計與銷售，至今已發布數款智慧型手機與傻瓜型手機 (傳統功能型手機)，包括 Nokia 8110 香蕉機與 Nokia 2720 翻蓋機等經典手機改版品，不過周四發表的是 5G 智慧型手機。

這 6 款新機分成 X、G、C 這 3 種新系列，X 系列為高階款價格最高，G 系列屬中階款、價格略低於 X 系列，而 C 系列為平價款。

Nokia 在發表會上公布的 X 系列高階手機「X20」 6.67 吋螢幕，背面有 4 個鏡頭，主鏡頭有 6,400 萬畫素，可連接 5G 網路，售價為 349 歐元（約新台幣 1,1780 元）。

另一款規格較低一階的 X10 售價較便宜，大約 309 歐元（約新台幣 10,430 元）。

X20 與 X10 皆採用高通 Snapdragon 480 5G 的晶片，並使用 Google 的 Android 系統，承諾提供長達 3 年期限的作業系統與安全性更新，以及 3 年保固服務。另外兩種 G 系列與 C 系列則提供 1 年以上保固。

HMD Global 為環保理念，X 系列盒裝內預計不提供充電器，並以 100% 可分解的盒裝出貨，不過實際和裝備內容仍會依上市地區不同而有所調整。該系列手機最快下個月將於歐洲上市，美國上市日期尚未公布。

由於蘋果、三星、華為、小米等廠商競爭激烈，Nokia 在手機市場上一直難吸引消費者，同樣的問題也困擾著 Sony 與 LG，其中 LG 曾是 Android 手機的頂級品牌，但在上周毅然決然宣布退出智慧型手機市場。

數據調查機構 IDC 研究歐洲電子設備的協理 Francisco Jeronimo 認為，Nokia 若主打高價手機的話，在市場上將會很難競爭，因此這次新機走平價路線。除此之外，Nokia 目前正努力打入「企業對企業」（B2B）市場，對 Nokia 來說是一個非常好的機會。

IDC 數據顯示，去年 Nokia 智慧型手機市占率僅 0.6%，出貨量低於 LG 與中國的榮耀 (Honor)。不過在傻瓜型手機上表現不錯，去年市占約 16%。