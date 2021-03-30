小米拚手機一哥地位 推頂級旗艦機11 Ultra挑戰蘋果與三星

小米 (1810-HK) 周一（29 日）發布一系列新型智慧型手機，其中一款 11 Ultra 頂級旗艦機瞄準國際市場，將觸角伸向高階手機，填補競爭對手華為留下的空缺，挑戰蘋果與三星的龍頭地位。

小米 11 Ultra 的起價為人民幣 5,999 元（約新台幣 26,082 元），進階版售價為人民幣 6,999 元（約新台幣 30,429 元），不過目前該公司尚未透露將在中國以外的那些市場推出。

除了 11 Ultra ，小米還推出 Mi 11 Lite 和 Lite 5G，以及 Mi 11 Pro。

隨著小米推出 11 Ultra，與三星、蘋果 (AAPL-US) 展開激烈競爭，包括同樣也來自中國的 OPPO 與 Vivo。過去幾年 OPPO 與 Vivo 都在提升自己的高階技術，並向歐洲等更成熟的市場擴張。

小米執行長雷軍在發表會上表示，小米去年開始進軍高階手機市場，目前已找到立足點，並將此際新機發布會重點聚焦在 11 Ultra 的鏡頭上，強調自行研發的「夜梟演算法」強大的夜拍能力與 8 核對焦的瞬間捕捉能力。

IDC 設備研究的副總裁 Bryan MaBryan Ma 表示，現在是相機成就手機的時代，小米深知這點並全力推出旗艦機，小米發表會後，競爭對手們恐怕會坐立難安。

由於美國對華為實施制裁，使得華為在手機市場上失利，而小米則希望能把握這個機會，打響知名度並擴大市占。

分析公司 Counterpoint Research 的數據顯示，去年第四季華為全球的出貨量比去年同期減少 41%，而且單歐洲的出貨量就減少 62%。

據市調機構 Canalys 數據，小米、OPPO、Vivo 在去年第四季的智慧型手機出貨量皆達到兩位數成長，從去年第四季市占率計算，小米是第三大智慧型手機製造商。

分析公司 Counterpoint Research 的研究主管 Neil Shah 表示，與一些競爭對手相比，小米在高階手機市場的地位可能不是最好的。

他說：「小米在填補華為空缺的方便做得不錯，尤其是歐洲與南美洲市場，但在高階市場的地位仍需拚搏。儘管三星與蘋果在這方面處有利地位，但在中國品牌中 OnePlus 和 OPPO 應該是更好的受惠者，」

Shah 也說，小米在中國的競爭對手們也已擴大海外的行銷與投資布局。