〈三星新機登台〉網路獨賣入門機Galaxy M12 拚銷量成長1成

台灣三星今 (23) 日宣布，推出新一代入門機型 Galaxy M12，售價不到 5000 元，為線上獨賣機種，看好線上通路商機，Galaxy M12 銷量有望較前一代成長 10%，而三星今年也將強化線上、線下整合，拚線上營收比重 7%、明年挑戰 10%。

Galaxy M12 規格方面，新機搭載 8 奈米製程 Exynos 850 處理器、4GB+128GB 記憶體；主打 6.5 吋螢幕、90Hz 影格率，以及 5000mAh 大電量；相機鏡頭包括 4800 萬畫素主鏡頭、500 萬畫素超廣角鏡、200 萬畫素微距鏡及景深鏡，前鏡頭則為 800 萬畫素規格，同時承襲 M 系列親民價格，售價僅 4990 元。

Galaxy M12 將在線上獨賣，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，去年 4 月推出首支線上通路販售限定手機 Galaxy M11，銷售量成長 4 成，連續 5 個月登上市調機構熱銷手機前 20 名，期望 M12 銷售能較上一代成長 10%。

陳啟蒙指出，三星商城在台發展 4 年，隨著線上市場蓬勃發展，去年線上營收年增超過 6 成，今年因應台灣消費者型態與需求，強化虛實整合，商城將提供所有電信商資費，不同產品線組合等。

陳啟蒙表示，台灣手機市場中，品牌廠線上銷售占 22%、電信商占 55%，街邊店與連鎖通訊通路等占 22%，其中，三星電商以中階機種為主，後續將著墨萬元以上的高階機種，隨著線上通路銷售量逐步成長下，期望透過銷售策略調整，今年電商營收占比攀升至 7%，明年挑戰 10%。