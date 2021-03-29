三星2月奪下全球智慧型手機市占龍頭 iPhone緊追在後

南韓三星電子 (005930-KR) 在今年 2 月重登全球智慧型手機銷量寶座，旗艦款手機 Galaxy S21 提前上市的戰略奏效。

根據市場調查公司 Strategy Analytics 於 28 日公布的數據，今年 2 月三星電子以 23.1% 的市占率、賣出 2400 萬支，奪下全球智慧型手機的銷量寶座。第二名是美國蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone，市占率 22.2%、賣出 2300 萬支。接下來是小米的 11.5%、Vivo 的 10.6% 以及 OPPO 的 8.5%。

蘋果去年 9 月開賣的 iPhone12 大受歡迎，從去年第 4 季到今年 1 月都稱霸全球手機市場。今年 1 月 iPhone 的全球市占率高達 25.4%，與三星 15.6% 的市占率有將近 10% 的差距。

三星雖然在 2 月重新站上手機市場龍頭，不過與蘋果之間的差距還不到 1%。通常在 2 月的時候，蘋果在前一年上市的新款 iPhone 銷量退燒，三星大多會領先 5% 以上。今年三星新機 Galaxy S21 雖然較往年提前 1 個月上市，卻也無法拉大差距。

按照往年慣例，三星的新款旗艦手機會在 2 月中旬公開、並於 3 月初的時候開賣。不過今年為了牽制 iPhone12 的銷量，而選在 1 月 21 日就公開了新款手機 Galaxy S21。

Galaxy S21 上市第一個月的今年 2 月的三星手機銷量，較去年同期增加 26%。若與疫情發生前的 2019 年 2 月相比，則是增加了 12%。蘋果 iPhone 的銷售增幅，比起三星要大的多。根據 Strategy Analytics 的數據，蘋果的 2 月銷量年增 74%，與 2019 年 2 月相比也增加 35%。

三星打出機海戰略，近期推出的入門款 Galaxy A 系列，不僅性能接近高階手機、價格還向下調整，性價比表現良好。超高階的折疊式手機，也在摺疊機市場雄踞一方。三星下半年還要推出低價款摺疊式手機，盼能獲得更多消費者青睞。搭載 S Pen 的 Galaxy Z Fold 3 與普及款的 Galaxy Z Flip Lite 也預估會在市場亮相。

有證券公司認為，三星強化中低階智慧型手機的性能，旗艦款手機也走向多樣化選擇，對於擴大全球市占有相當大的效果。