半導體三雄發威 台股尾盤急拉漲203點收17300點 周線連5紅

台股昨天上沖下洗創歷史天量 6000 多億元後，今 (23) 日傳產熄火，由半導體領軍反彈逾百點，台積電重拾漲勢站上 600 元關卡，聯發科、聯電等大型權值股同步扮演領頭羊，加權指數尾盤急拉，上漲 203.3 點，收在 17300.27 點，收復 5 日線，成交值為 4542.63 億元，周線拉出連五紅，累計本周上漲 141.46 點。

電子股重回多頭懷抱，台積電強彈近 2%，站回 600 元整數大關，終場收 602 元；聯電晶圓代工啟動新一波漲價，今日股價延續強勢，大漲 4%，收 57 元；鴻海、台達電、大立光、日月光投控等同步扮演撐盤要角，上漲 1-2%。

隨著市場資金回流，高價股氣勢如虹，聯發科今天開低走高，重返千元大關，勁揚逾半根停板，收 1035 元，成功躋身九千金，股后矽力 - KY、信驊、亞德客 - KY 均強漲逾半根漲停，譜瑞 - KY、旭隼等漲勢也相當強勁。

富邦媒近期積極搶攻母親節檔期商機，加上旗下 momo 購物網今晚開放紫色 iPhone 12 新機預購，可望引發新一波 3C 買氣，富邦媒今日股價一路走高，尾盤衝上漲停價，達 1100 元，改寫天價紀錄，躍居台股第六大高價股。

奇亞幣崛起掀起挖礦熱潮，導致礦工開始瘋搶固態硬碟 (SSD)、傳統硬碟 (HDD)，DRAM、NAND Flash 第二季報價看漲，控制晶片廠群聯今日證實，向客戶發出價格調整通知函，即日起所有新接單全面調漲，激勵股價直奔漲停，達 561 元，創近 14 年新高，相關記憶體族群同步吸引買盤進駐，威剛同步亮燈漲停。

傳產類股則隨著資金撤離回檔修正，中鋼、台泥下挫超過 2%，台塑、南亞、台化等塑化股也震盪走弱。航運股普遍拉回，長榮、萬海開高走低，終場跌逾 4%，而陽明在多空拉鋸下震盪翻紅。