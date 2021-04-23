女股神大買UiPath股票 減持特斯拉

有外媒指出，科技股「女股神」Cathie Wood 領軍的方舟投資 (ARK Investment Management LLC) 旗下 ETF ，大量買進 21 日上市的 UiPath(PATH-US) 股票，同時減持特斯拉 (TSLA-US) 股票。

根據《路透社》22 日 (週四) 報導，來自方舟投資的最新資料顯示，由該公司所發行的 ETF 共取得約 270 萬股的 UiPath 股票。

UiPath 從事機器人流程自動化 (Robotic Process Automation，RPA) ，透過 IPO 募得 13.4 億美元資金，是美國軟體行業規模最大的 IPO 案之一， 4 月 21 掛牌首日大漲 23% 至每股 69 美元，以收盤價估算市值大約 358 億美元。

另外，方舟投資旗下的 Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 以及 Innovation ETF(ARKK-US)，合計買進 24 萬 7717 股的 Coinbase Global(COIN-US) 股票。

Coinbase 是美國最大的加密貨幣交易平台，該公司股票上星期三 (4 月 14 日) 才剛於那斯達克上市。

而在另一方面，ARK Innovation ETF 也減持特斯拉股票，共賣出 16 萬 3981 股。