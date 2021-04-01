旗艦基金、太空ETF熱度高 方舟投資單日吸金近10億美元

周二 (30 日) 推出最新的太空探索 ETF 後，華爾街「女股神」Cathie Wood 掌舵的方舟投資管理公司 (ARK Investment Management)，旗下兩檔 ETF 單日資金淨流入近 10 億美元，投資人反應相當熱絡。

彭博彙編數據顯示，方舟旗下旗艦基金「方舟創新 ETF」(ARK Innovation ETF)(ARKK-US) 周二 (30 日) 吸引 7.17 億美元資金流入，創下紀錄新高。「方舟太空探索和創新 ETF」(ARK Space Exploration & Innovation ETF)(ARKX-US) 掛牌首日也吸引 2.81 億美元資金流入。

方舟旗艦基金 ARKK 周二淨資金流入創紀錄新高 (圖：Bloomberg)

ARKX 為方舟投資歷時兩年來新推出的 ETF，其掛牌首日交易量超過 2.94 億美元，交易規模排名 ETF 史上第八，周三 (31 日) 交易次日以每股 20.57 美元作收。

因科技股表現跌跌撞撞，旗艦基金 ARKK 今年迄今已下跌 3.7％。在本周出現大量資金流入前，方舟的主要基金已連續五天出現資金流出，為有紀錄以來的最長流出紀錄。

彭博資訊 (Bloomberg Intelligence)ETF 分析師 Athanasios Psarofagis 認為，這段期間有大量資金流出，我們可以看到一些投資人遭到淘汰，但在多數情況下，投資人信心堅挺，所以需求依然存在，部分投資人也趁著高點回落的時機進場。

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