Coinbase上市兩日股價動盪 「女股神」再加購1.1億美元

Coinbase(COIN-US) 上市兩日股價動盪，但不影響科技「女股神」的喜愛。Cathie Wood 旗下的方舟投資 (ARK Invest) 周四 (15 日) 繼續加碼買進，兩日合計共持有價值約 3.52 億美元的 Coinbase 股票。

根據基金在電子郵件中發布的數據，Wood 旗下基金周四又買進 341186 股 Coinbase，累計持有股數已經超過 100 萬股。Coinbase 周四收盤下跌 1.7%，比起首日最高時取得的 1120 億估值低約 43%。

方舟投資旗下金融科技創新 ETF(ARKF) 周四加碼 Coinbase 3.3 萬股，生物基因科技 ETF(ARKG) 加碼 28.2 萬股，自主技術與機器人 ETF(ARKQ) 加碼 2.5 萬股，合計相當於約 1.1 億美元增持。

Wood 管理的方舟投資基金，去年受益於對特斯拉 (TSLA) 的大舉押注，在股市大放異采，ETF 資產激增至超過 600 億美元，但近期表現平平，外界對其集中度風險的擔憂也在加劇。

針對 Coinbase 前兩日的動盪，Belpointe Asset Management 首席策略師 David Nelson 表示，Coinbase 可能是值得購入的股票，但當前的股價似乎並非買進時機。如果投資人對加密貨幣有興趣，應該直接去買加密貨幣就好。