為一連串金融風暴善後 瑞信發可轉債強化財務報表

週五 (23 日) 瑞信在財報電話會上表示，在透過可轉換公司債的形式向投資人籌資 20 億美元，同時將暫停庫藏股與減少配息，以補強資產負債表，避免可能像 2008 年雷曼兄弟般再爆發一場金融海嘯。另一方面，瑞信還將裁撤對沖基金部門。

而這一連串的動作主要為因應 Archegos 對沖基金事件後的止血對策。瑞信表示現在已經減少了 Archegos 所造成的 97% 風險缺口，不過第二季瑞信仍可能出現約 6.54 億美元的損失，這使得因 Archegos 違約帶來的損失金額上升至 55 億美元。至於還剩下哪些股票有待平倉，瑞信 CEO Gottstein 並未透露。

瑞信表示，可轉換公司債將向核心股東、法人和高資產客戶銷售，而所得資金將有助於使該銀行的核心一級資本充足率接近 13% 的目標，這個數字在第一季底已經下降到 12.2%。

消息人士透露，瑞信對 Archegos 的曝險部位實際超過 200 億美元，在違約交割前瑞信本身也疏於風險控管，導致在 Archegos 事件中實際虧損超出預期的衝擊。

值得留意的是，Archegos 事件已是瑞信不到半年內陷入的第二場大型金融風暴。之前，瑞信的管理層已因供應鏈融資新創 Greensill 資本倒閉而壓力倍增，4 月初瑞信關閉其持有 Greensill 債券的 100 億美元供應鏈金融基金，並對其資產管理部門進行整頓。

摩根大通分析師 Kian Abouhossein 和 Amit Ranjan 認為，Archegos 和 Greensill 對瑞士信貸的雙打擊可能高達 87 億美元。

