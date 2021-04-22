不讓中國搶先 美議員提案加快科技研發、為供應鏈危機撥款百億美元

美國跨黨派議員周三 (21 日) 提出「無盡邊界法」(Endless Frontier Act)，將在五年內由政府支出 1000 億美元，以加快基礎和先進科技及科學研發、因應來自中國的競爭，而且將另外撥款 100 億美元解決供應鏈危機。

無盡邊界法提出不久後，美國參議院外交關係委員會同日以 21 票同意對 1 票反對，壓倒性通過支持跨黨派議員提出的「2021 年戰略競爭法」，該法案接下來將送交參議院審議。戰略競爭法多項規定和中國有關，例如更密切監督外國對美國大專院校的捐款。

無盡邊界法由參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)、共和黨參議員 Todd Young 在內 14 名議員背書，旨在透過聯邦資金大力推動民間和大學科技領域的研發，例如人工智慧 (AI)、運算、製造生產等領域。

該法案並將針對供應鏈危機額外撥款 100 億美元，指定至少 10 個區域科技重鎮，並打造因應危機的機制。

最新發展顯示，抗衡中國已是美國不分朝野和黨派的共識。

同樣替無盡邊界法背書的共和黨眾議院 Mike Gallagher 說，美國在科學和科技的領先地位面臨危險，中國共產黨過去數十年來透過竊取智慧財產權、派遣商業間諜的方式，縮小與美國之間的差距，並威脅到美國的經濟安全乃至於生活方式。

參議院商務委員會預定下周討論無盡邊界法。舒默希望能進入快速通關程序，將設法整合此提案和其他抗中法案，最快下個月送交參議院表決。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登對加強美國供應鏈的法案表示歡迎。

美國產業界普遍支持無盡邊界法，代表微軟、英特爾和 IBM 等科技巨擘的 BSA/The Software Alliance 組織立法策略副總裁 Craig Albright 說：「在世界各國提高研發投資之際，這是美國升級策略、確保領先地位的關鍵時刻。透過這項富前瞻性的法案，將幫助美國保持身為創新重鎮的地位。」