阿拉斯加會談存在重大分歧 美中對談結束未提下一步

拜登政府上台後美中官員的首次面對面對談結束，雙方未談下一步或釋出聲明，兩國官員形容數小時「對談直率而艱難」，彼此存在重大分歧，凸顯兩大強國的不信任感日益加深。

在阿拉斯加安克拉治舉行會議的兩天三輪閉門會議於周五落幕，雙方會後都未談到下一步，事前傳出中國有意促成的拜習會也沒有蛛絲馬跡。甚至在首輪會談前的開場白，雙方就罕見於鏡頭前唇槍舌戰。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 會後對記者表示，中國高度防禦姿態不令人意外，雙方在諸多領域有根本的分歧，包括中國在新疆、香港、西藏、台灣的作為，以及網路攻擊議題，儘管在伊朗、北韓、阿富汗和氣候變遷有共通利益。

布林肯對中國說，拜登政府正與國會、盟友密切討論美中在經濟、貿易、科技方面的問題，將朝完整保障美國勞工和企業以及利益的方向推進。

美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 則形容，雙方對廣泛議題進行「艱難而直率」的對談，將「回到華府將評估我們所在的位置」。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪未對記者發言，但向中國環球電視網表示，雙方溝通「坦率而有建設性，但還是存在重大分歧」。他說：「中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益，中國的發展壯大不可阻擋。雙方應按照不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神處理中美關係，朝健康穩定軌道發展。」

中國外交部長王毅則說，對話總比對抗好，但對話應該遵循相互尊重、求同存異的精神，不能單方面提要求。