〈英特爾財報前瞻〉成績不是重點 關注季辛格未來計畫

在英特爾 (INTC-US) 新任執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 上任數週並推出 200 億美元擴大製造業務計畫後，即將迎來第一份財報。

英特爾將於週四 (22 日) 盤後公布財報，但此前投資者已經有了紮實的想法。季辛格在 3 月下旬公布英特爾的未來計畫時預期，全年 EPS 4 美元，營收 765 億美元。若包含各種調整，例如與英特爾 2020 年出售快閃記憶體的交易相關，EPS 可能在 4.55 美元，而營收預期 720 億美元。

根據該計畫，英特爾表示將再次授權 x86 晶片設計給其他公司，並建立代工服務單位，有意接受第三方團體付費生產晶片。

英特爾沒有發布第一季財測，但認為結果會優於先前的預期。先前英特爾預期調整後第一季 EPS 1.10 美元、營收 175 億美元。華爾街預期共識為調整後 EPS 1.15 美元、營收 177.4 億美元。

Susquehanna 金融團體分析師 Christopher Rolland 認為英特爾全年財測令人失望，預期投資者聚焦季辛格對公司的長期計畫，並會尋求英特爾下一代晶片製造技術更多細節。

根據該分析師的數據來源，第一季筆電銷售強勁，但尚不清楚今年餘下時間的狀況。

分析師對第一季預期﹔

客戶運算部門營收 100.2 億美元 (英特爾最大營業部門，專司生產 PC、筆電、平板電腦用的晶片)。

資料中心部門營收 58.4 億美元 (專司生產電腦伺服器晶片)。

儘管英特爾決定將生產能力擴大一倍，但 BMO 資本市場分析師 Ambrish Srivastava 認為，英特爾高層不會針對計畫目標和對財務的影響提供細節資訊。

Srivastava 表示，投資者應密切關注有關對公司資本支出，利潤和自由現金流的影響等方面的評論。

此間適逢全球半導體短缺潮，季辛格此前曾估計晶片短缺問題將維持 2 年。

追蹤英特爾股票的分析師中，43% 給予買進評級，34% 建議續抱，而有 23% 認為應售出。該股平均目標價 68.71 美元，意味著收益率 8.6%。

英特爾週三上漲 1.59% 至每股 63.70 美元，過去一年股價漲幅 12%，但同期費半指數翻升一倍。

Rolland 指出，自最近期財報公布後，英特爾股價上漲 14%，同期費半指數漲幅 5.8%，這樣出色的股價表現可能意味著市場對英特爾獲利期待很高，對股價有潛在不利風險。