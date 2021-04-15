〈台積電法說〉上調全年目標、成熟製程缺到後年、英特爾委外議題 一文看懂九大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開線上法說會，儘管第一季雙率季減，但每股純益 5.39 元仍創歷史次高，此外，上修全年成長目標、資本支出、車用晶片缺貨與成熟製程等議題，都是關注焦點。《鉅亨網》整理出本次法說九大重點，讓讀者一文看懂。

首季每股賺 5.39 元 寫歷史次高

台積電今年第一季毛利率 52.4%，季減 1.6 個百分點，年增 0.6 個百分點，營益率 41.5%，季減 2 個百分點，年增 0.1 個百分點，雙率雖較上季下滑，但均達到財測高標水準，單季稅後純益 1396.9 億元，季減 2.2%、年增 19.4%，每股純益 5.39 元，寫歷史次高。

今年資本支出上調至 300 億美元

台積電財務長黃仁昭表示，由於 5G、高效運算等應用趨勢推升，為因應未來需求成長，決定調高今年資本支出至 300 億美元，其中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程，10% 用於先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

Q2 營收季增上看 2% 將續創新高

台積電公布第二季財測數字，營收估達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%，中位數約 1.16%，將續創新高；以 1 美元兌換新台幣 28.4 元計算，第二季新台幣營收估 3663-3748 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，雙率均較第一季下滑。

黃仁昭指出，第二季財測數字已涵蓋 14 日南科廠發生的跳電事件影響，受惠高效運算、車用需求續強，加上智慧型季節性影響略為和緩等因素，產能持續吃緊，但毛利率因 5 奈米量產、產能滿載導致無法進一步優化成本等因素影響，而較上季下滑。

今年晶圓代工產值估增 16% 台積電美元營收成長 2 成

魏哲家預估，今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 12%，晶圓代工產值估成長 16%，台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，先進製程需求暢旺，將優於產業平均，估今年美元營收將成長 20%。

成熟製程續缺貨 新產能 2023 年開出

魏哲家指出，台積電正見證半導體潛在需求的結構性提升，來自 5G 與 HPC 相關應用的大趨勢，將在未來幾年驅動對先進製程的強勁需求。不過，受 COVID-19 疫情影響，及地緣政治局勢緊張帶來的不確定性，使供應鏈為確保其供應穩定，產生短期失衡現象。

魏哲家預期，半導體需求持續維持高檔，今年整年都會面臨缺貨情況，產能短缺甚至可能延續至明年。

魏哲家表示，台積電與客戶緊密合作，目前產能中並未出現客戶重複下單情況，預期今、明年成熟製程缺貨情況將持續。台積電將擴充成熟製程產能，新產能要到 2023 年才會開出來，盼屆時能提供更多產能給客戶，讓供給吃緊情況稍獲緩解。

車用晶片缺貨 Q3 將大幅改善

對於車用晶片缺貨，魏哲家表示，汽車產業供應鏈去年第四季才開始看到回溫跡象，今年 1 月起，便與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業，但受德州暴風雪與日本瑞薩電子生產中斷意外影響，車用晶片短缺進一步惡化。

不過，魏哲家預期，在生產力提升情況下，客戶的車用半導體元件短缺現象，將於下季大幅改善。

台灣缺水不影響營運

外資關注國內缺水問題，魏哲家表示，台灣去年降雨較少，導致水情吃緊，透過目前節水措施，配合政府限水規劃，台積電就不同限水階段備有因應計畫，也將持續攜手政府、私人單位，就節水與開發水資源等範疇共同努力。藉由台積電全面的企業風險管理系統，預期缺水問題不會對營運造成任何實質影響。

美鳳凰城新廠今年動工

對於美國亞利桑那州新廠進度，魏哲家表示，今年會開始動工，未來將考慮市場需求、生產效率等因素，決定下階段擴充計畫；至於新的擴廠計畫，他則回應，目前還未公布其他地區的擴廠計畫，並強調台灣仍是主要製造中心，產能還是會集中在台灣。

IDM 廠委外代工需求擴大

英特爾啟動 IDM 2.0 戰略計畫，除持續推進先進製程技術外，並將再度跨足晶圓代工事業，為市場投下震撼彈。對於外資提問，魏哲家僅表示，英特爾為重要客戶，將支持客戶需求，同時強調，已看到 IDM 廠委外代工需求持續成長，不認為 IDM 廠擴產會導致市場產能過剩，因為技術仍是最重要的環節，台積電擁有技術領先地位，吸引客戶投片，也與客戶緊密合作。