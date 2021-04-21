英特爾挫跌！蘋果推出新iMac 首款搭載M1晶片

蘋果於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，新款 iPad，AirTag 接連問世外，蘋果還重磅推出新一代 iMac。

週三蘋果發表了近十年來未有更新的新一代 iMac，新款 iMac 正式淘汰英特爾處理器，改用自家 M1 晶片，外型設計也出現了重大改變，配色更加繽紛，且外型更加輕薄。

新款 iMac 擁有 24 吋窄邊寬，7 種不同顏色。 (圖片：蘋果)

外型設計方面，新款 iMac 大小為 24 吋，採用了 4.5K 解析度，螢幕上方與側面的寬度比前一代產品收窄，底部仍然有一個大下巴，整體體積縮小了超過一半，螢幕厚度約 11.5 毫米，提供 P3 廣色域、True Tone 原彩顯示技術和抗反射塗層，螢幕後部現在是平的，而不是像前一代呈現彎曲狀。

新一代 iMac 提供果迷 7 款不同的顏色選擇，包括藍、綠、粉、銀、黃、橙、紫色。

新 iMac 整體變得更加輕薄、噪音也變得更小 (圖片：蘋果)

硬體方面，蘋果拋棄了英特爾採用自家 M1 晶片，CPU 性能較前一代快 85%，GPU 性能比之前 21.5 吋機型中的最強獨立顯卡快 2 倍，這也讓 新 iMac 整體變得更加輕薄、噪音也變得更小，蘋果還升級了 iMac 前置鏡頭、麥克風和喇叭。

全新的 24 吋 iMac 售價最低新台幣 39,900 元 (圖片：蘋果)

全新的 24 吋 iMac 基本款有 7 核心 GPU、8GB RAM 與 256GB SS，僅供 4 色 (藍、綠、粉、銀) 選項，售價為新台幣 39,900 元起。

高階版新 iMac 有 8 核心 GPU、8GB RAM 與 256GB SS，供 7 色選項，售價為新台幣 45,900 元起。

台灣官網顯示，果迷將一人限購 6 部新款 iMac，推出日期仍未知。

截稿前，台北時間凌晨 3 時許，美股尾盤時段，英特爾 (INTC-US) 下跌近 2%，蘋果 (AAPL-US) 下跌近 2%。