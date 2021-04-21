〈張忠謀開講〉英特爾跨足晶圓代工「有點諷刺」 美政府補貼難彌補劣勢

晶圓代工龍頭創辦人台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀，今 (21) 日談及英特爾要跨足晶圓代工領域時表示，這點看來「有點諷刺」，台積電創立募資時曾找上英特爾遭拒，因其看不起晶圓製造服務；他也認為，美國晶圓製造單位成本顯著較台灣高，當地政府短期的補貼，不能彌補長期競爭劣勢。

張忠謀指出，1990 年年代時，PC 已從商用進入家用市場，PC 處理器獨家製造帶動英特爾發展，是英特爾最偉大的時代，它也在 1980 年成為半導體業霸主，直到 2020 年，台積電成為全球市值最高的半導體公司。

對於英特爾要跨足晶圓代工，張忠謀說，這點在他眼裡看來「有點諷刺」，本來英特爾是半導體霸主，1985 年台積電募資時找上英特爾，當時遭到拒絕，那年剛好景氣不好、時機不佳，但英特爾的確有點看不起晶圓製造服務。

張忠謀並說，直到台積電成立，英特爾才想說要幫一點忙，但英特爾從未想到，晶圓代工的商業模式會變得那麼重要，也從未想過，有朝一日也會要做晶圓製造。

對於美國在晶圓製造上的條件，與台灣相較，張忠謀認為，僅土地及水電等資源上有優勢，但在人才、台灣派遣人員在地經營與管理能力，及大規模製造業人員調動能力等，均不如台灣，單位成本顯著較台灣高。

張忠謀並認為，短期美國聯邦及州政府的補貼，不能彌補長期的競爭劣勢。