拚串流影視、音樂 亞馬遜去年豪擲110億美元 Prime帝國達2億人

亞馬遜 (AMZN-US) 在週四發布的年度報告透露，去年在串流影視和音樂服務上支出 110 億美元，這是亞馬遜願意為娛樂 Prime 會員而重金投資的最新跡象。

根據亞馬遜報告，2020 年投資的 110 億美元較前一年支出的 78 億美元大幅增加。亞馬遜將影視和音樂費用定義為所有授權和製作成本，以及數位訂閱和已售出或租借內容相關的成本。

亞馬遜試圖在眾多影視和音樂串流服務競爭對手中吸引消費者目光，過去幾年來，亞馬遜已經打造了強大的原創內容和授權影片、音樂和播客 (podcast) 的內容庫，包括去年 12 月收購播客初創公司 Wondery。

2020 疫情年，因應消費者更長時間待在室內看螢幕，亞馬遜也快速增加在影視和音樂內容上的支出，且因其在好萊塢的知名度不斷提高，亞馬遜還拍攝了費用高昂的電影項目。

亞馬遜長期以來一直願意在影視和音樂內容上砸重金投資，藉此彰顯 Prime 會員價值，其執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 週四在年度股東信中宣布，目前 Prime 會員人數已達 2 億人，較 2020 年開頭時約 1.5 億人的水準上升。

亞馬遜將其音樂和影視產品合併至 Prime 訂閱計畫中，該計畫年費 119 美元，且還享有其他服務，例如購物商城的 2 日免運服務。