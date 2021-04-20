與SpaceX較勁 亞馬遜柯伊伯計畫首顆衛星即將發射升空

亞馬遜 (AMZN-US) 柯伊伯計畫（Project Kuiper）計畫的首顆網路衛星將發射升空，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）周一（19 日）宣布與聯合發射聯盟（United Launch Alliance,ULA）簽署合約，未來將進行 9 次衛星升空任務。

ULA 是波音 (BA-US) 與飛彈研發商洛克希德馬丁 (LMT-US) 的合資企業，在亞馬遜的 Kuiper 計畫中使用 Atlas V 系列火箭發射衛星。亞馬遜的柯伊伯計畫去年 7 月獲得聯邦通訊委員會 ( FCC) 批准，該計畫預定投資 100 億美元替消費者、企業、政府帶來高速網路，包括發射 3,236 衛星到低軌衛星。

貝佐斯發布聲明說：「發射衛星目的是要讓世界各地的用戶、社區都負擔得起寬頻網路。」

亞馬遜發言人拒絕回應合約價值，未透露每次任務發射柯伊伯衛星的數量，也未說明將採用何種版本的 Atlas V 火箭。

這是亞馬遜與火箭營運商簽署的第一份合約，但亞馬遜還需要更多的運載火箭與合作夥伴，以便按時布署柯伊伯衛星。這就替亞馬遜未來可能與馬斯克的 SpaceX、貝佐斯藍色起源（Blue Origin）、歐洲發射服務公司 Arianespace 的合作開啟大門。

雖然亞馬遜與 Blue Origin 的創辦人都是貝佐斯，但 Blue Origin 是私人公司，完全獨立於亞馬遜公司。

亞馬遜仍未公布柯伊伯衛星發射的時間表，不過由於 FCC 去年批准亞馬遜發射衛星時，要求亞馬遜要在 6 內年布署計畫中一半的衛星，也就是到 2026 年 7 月必須將 1,600 顆衛星發射升空。

目前亞馬遜有 500 多名員工參與柯伊伯計畫，並於去年 12 月完成衛星網路天線的初步開發工作。

ULA 總裁兼執行長 Tory Bruno 在聲明中表示，這項計畫的範圍與規模，將大幅提升美國在太空領域的領導地位、有助創造就業機會，並為發射服務提供穩定可靠的需求。