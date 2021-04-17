亞馬遜帝國3年後上看3兆美元 Jefferies大讚「可買進並永久續抱的股票」

券商 Jefferies 分析師 Brent Thill 上週公佈一份研究報告，指出亞馬遜 (AMZN-US) 股價可望 3 年過後達到每股 5700 美元，意味著 70% 漲幅，且公司市值將拉升到近 3 兆美元。

Thill 並非對 3 月一季的財報作出短期呼籲，事實上，他還認為亞馬遜未來幾季恐面臨挑戰，因為一年前受到疫情推動的電商業務巨大成長將是同比的高基礎。

亞馬遜股價在 2020 年前 8 個月飆漲 90%，但過去 6 個月卻下跌 5%，近期交易價格在 3399 美元，其中股價停滯有多種原因。隨著疫苗接種普及，市場對經濟重啟的期待越高，認為應該會有一些消費者開始到實體店面購物，雖然整體邁向電商的趨勢不可能改變，但是趨勢變緩的卻不令人意外。

但長期來看，Thill 仍是全力力挺亞馬遜。

AWS

Thill 研究報告指出，因為越來越多企業將運算工作負擔移轉至雲端，亞馬遜的 AWS 是最有價值的業務，3 年後價值可望驚人成長至 1.2 兆美元。除了亞馬遜本身外，現在市值超過 1 兆美元的美國企業僅有另外 3 家﹔蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

廣告業務

另外，他也認為亞馬遜廣告業務潛力非凡，3 年後價值可望撐過 6000 億美元，令亞馬遜成為全球第三大廣告銷售商，僅次於谷歌和臉書 (FB-US)。

「隨著亞馬遜逐漸成為消費者包裝產品公司重要的渠道，我們相信他們一部分支出將轉向搜尋和產品配置，此外我們認為亞馬遜有機會在國際和 Prime Video 這一類新渠道擴大廣告。」

他指出，亞馬遜之所以能成為廣告強勢公司，是因為大部分產品搜索始於亞馬遜，而非谷歌或社群媒體。消費者造訪亞馬遜網站或在搜尋欄上輸入關鍵字，這令亞馬遜廣告的吸引力相當明顯，吸引那些不在平台上銷售物品的企業也向其投放廣告，例如旅遊服務公司和車廠。

零售業務

至於亞馬遜的核心零售業務，Thill 估計 3 年後價值上看 1 兆美元，其中 7000 億美元屬於第三方賣家業務。「亞馬遜 Prime 會員和廣泛邁向電商的趨勢讓成長加速。我們相信這場漫長的疫情已讓消費者更習慣依賴電商。」

報告結論

當然亞馬遜也面臨一些爭議，例如該公司與其他科技巨擘受到嚴格的監管審查，亞馬遜也才克服了阿拉巴馬倉庫工人的工會運動。但以本質上來說，亞馬遜是一家罕見的公司，經營著三個巨大且與眾不同的業務，每個業務都處於發展初期，如果要說有哪一檔股票適合買進並永遠續抱，那就是這一檔了。