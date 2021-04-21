美最大汽車經銷商：晶片短缺問題恐持續到2022年

全球晶片短缺問題持續，並在過去一年對汽車業造成嚴重的影響。美國最大汽車經銷商 AutoNation 執行長 Mike Jackson 警告表示，這個供應鏈問題很可能要到 2022 年才能夠解決。

Jackson 在週二表示，目前的情況是不可抗的，因為晶片的確存在短缺的問題，他也預期今年餘下的時間內晶片仍將會是供不應求，並且這樣的情況可能將延續到 2022 年。

Jackson 在接受採訪時表示，汽車需求強勁將會持續到明年，未來 6 至 9 個月或一年內，晶片短缺的問題依然難解。報導指出，在低利率、紓困支票以及對私人運輸工具的需求，都拉升了汽車的買氣。

自去年年底以來，汽車業一直在努力解決晶片供應短缺的問題，其中原因包括新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖迫使東南亞停工，以及受到美國制裁的中國科技巨頭華為的大量採購。

根據調研公司 IHS Markit 的數據顯示，車用晶片的短缺很可能會在第一季影響全球近 100 萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的 67.2 萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。

美國通用汽車 (GM-US) 在先前曾表示，北美地區的汽車減產將延長至今年 5 月。除了已經進行減產的美國與加拿大的 3 座工廠之外，在墨西哥的 3 座工廠也加入停產的行列、或調整生產步調。

此外，美國同業福特汽車 (F-US) 也宣布北美工廠的生產將會持續調整到今年 6 月為止。而日本的本田汽車和日產汽車的銷量也受到短缺的影響，預估兩家公司在第一季 (截至 3 月) 的總銷量將減少 25 萬輛。