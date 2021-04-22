〈美股盤後〉逢低買入！費半漲逾2.7% 道瓊重回34000大關

週三 (21 日) 恐慌指數 VIX 跌逾 6%，美債殖利率持穩，企業財報好壞參半，經濟重啟的概念股走揚，挪威郵輪股大漲，小型股飆升，四大指數齊揚，台積電 ADR 漲逾 2%，費半漲逾 2.7%，道瓊重回 34000 大關 。

美國參議院外交關係委員會週三以 21 票同意對 1 票反對，壓倒性地通過支持跨黨派議員提出的《2021 年戰略競爭法》，該法案接下來將送交參議院院會審議。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登對加強美國供應鏈的法案表示歡迎。

美國總統拜登週三宣布，美國政府將提供企業稅負抵免，鼓勵企業放員工有薪假以接種疫苗。

美國財政部長葉倫稱，為了使美國經濟符合減少碳排放的國際目標，將使用所有措施積極應對氣候變遷，因為美國如果不能迅速有效地採取行動，可能會損害經濟成長。

聯準會主席鮑爾表示，隨著美國經濟從疫情中復甦，通膨可能暫時上升，但 Fed 不允許通膨率大幅超過 2%。

外媒引述消息人士報導，拜登願意放鬆伊朗石油、金融和其他行業的一些限制措施，期望在核協議談判取得進展。

週三 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 316.01 點，或 0.93%，收 34,137.31 點。

標普 500 指數上漲 38.48 點，或 0.93%，收 4,173.42 點。

那斯達克指數上漲 163.95 點，或 1.19%，收 13,950.22 點。

費城半導體指數上漲 85.82 點，或 2.75%，收 3,207.25 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和通訊服務收黑，材料、能源、金融領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.29%；臉書 (FB-US) 下跌 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.029%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.90%。

道瓊成分股多收高。IBM (IBM-US) 上漲 3.9%；Nike (NKE-US) 上漲 2.19%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.12%；Visa (V-US) 上漲 1.87%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.43%。

費半成分股氣勢如虹。應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.02%；美光 (MU-US) 上漲 2.30%；AMD (AMD-US) 上漲 2.95%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.59%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.09%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.13%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.63%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.17%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.29% 至每股 133.50 美元。多家投行對蘋果春季發表會給予正面評價，投行 Cowen 認為，蘋果公告對保持競爭產品組合具積極意義，創投公司 Loup Ventures 稱，這將帶動蘋果總營收提升 3%。摩根大通研判，新款 iPad Pro 和 iMac 系列產品有望持續驅動蘋果業績增長。

多家投行對蘋果春季發表會投以正面評價 (圖片：蘋果)

特斯拉 (TSLA-US) 週三先蹲後跳，終場收紅 3.50% 至每股 744.12 美元。特斯拉在中國客戶投訴後承受著越來越大的中國政治壓力，週三晚間特斯拉中國再度致歉，願意提供事故行車數據，並承擔第三方鑑定的所有費用。

挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 10.28% 至每股 29.51 美元。高盛將該股票評級升至「買入」，目標價升至每股 37 美元。高盛讚賞挪威郵輪相對於同業的低債務水平，稱挪威郵輪產能增長處於行業領先地位。

衛星廣播服務提供商 Dish Network (DISH-US) 上漲 10.98% 至每股 40.94 美元。Dish Network 宣布與亞馬遜網路服務 (AWS) 建立合作夥伴關係，Dish Network 將利用亞馬遜雲端基礎設備，在拉斯維加斯運行雲端為基礎的 5G 網路。

全球影音串流服務龍頭 Netflix (NFLX-US) 下跌 7.40% 至每股 508.90 美元。Netflix 週二盤後公布最新財報，該公司營收或用戶數皆呈兩位數成長，但雙雙不如分析師預期。

輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.31%。BioNTech 創始人 Ozlem Tureci 稱，人們在接種第二劑疫苗後的一年內，可能需要注射第三劑疫苗，因為疫苗產生的人體免疫力會下滑。

Verizon (VZ-US) 下跌 0.39%。該公司週三盤前公布第一季營收獲利勝過市場預期，但面臨來自 T-mobile 和 AT&T 的激烈競爭，該公司 Q1 失去 17.8 萬名無線電話用戶。

華爾街分析

TrueMark Investments 執行長 Mike Loukas 表示，投資者正在根據財報和財測來嗅出經濟重啟將加速的趨勢，同時密切關注全球有關疫情復甦的任何報導。這將是一場拔河比賽。

瑞銀財富管理全球投資總監 Mark Haefele 稱，市場波動加劇，因人們擔心疫情、通膨以及 Netflix 令人失望的財報，預期未來市場波動會更加劇烈，但將持續反彈，類股輪動交易將恢復。