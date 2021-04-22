瑞信在Archegos爆倉事件的曝險部位 傳超過200億美元

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法報導，瑞士信貸集團 (Credit Suisse) 在 Archegos 基金爆倉事件曝險部位，據說累計超過 200 億美元。

由於 Archegos 豪賭失利、無力追加保證金而被強制平倉，美股在 3 月 26 日出現異常拋售，多家投資銀行蒙受程度不一的損失。知情人士透露，Archegos 在爆倉前大手筆加碼押注多檔股票，但瑞信投銀部門尚未推行即時監控風險的系統，因此並未掌握如此快速膨脹的部位。

報導指出，瑞信執行長譚天忠 (Thomas Gottstein)、風險暨法遵長 Lara Warner 最近雙雙請辭下台，兩人直到 Archegos 強制平倉的幾天前，才得知瑞信與該基金相關的曝險規模，而且原本都不知道 Archegos 是自家的大客戶。對此瑞信拒絕置評。

知情人士爆料的內容，首次揭露了瑞信和 Archegos 之間的關係有多密切。瑞信在 4 月 6 日揭露 Archegos 爆倉損失為 47 億美元，並宣布刪減股利，以及風險暨法遵長、投資銀行主管請辭等高層異動消息。瑞信也因為此事受到美國和歐洲主管機關關切。

Archegos 押注部位散布在六家銀行，除了瑞信，野村和摩根士丹利 (大摩) 也蒙受不少損失。但是根據 WSJ 先前報導，瑞信借貸給 Archegos 的資金相對本身的規模遠超過同業，也是倒數幾個脫身的投銀。

知情人士說，直到最近，瑞信高層才得知所謂的名目曝險 (即替 Archegos 管理的資產基礎價值) 超過 200 億美元。據了解，一些內部人士原本以為的曝險規模只有 200 億美元的一小部分。

消息來源說，瑞信之所以未能及時保護自己，一部分是因為監管 Archegos 投資的部分尚未使用即時監控風險的系統。這套系統可以隨著標的價格變動即時監控曝險，瑞信原本預定春季某個時刻導入。

瑞信預定周四 (22 日) 公布第 1 季財報，將發布更多有關 Archegos 曝險對財務狀況影響的細節。

Archegos 爆倉事件發生幾個禮拜前，瑞信才因為英國 Greensill 資本公司聲請破產蒙受虧損。瑞信已經表示， Archegos 和 Greensill 相關交易需要進行進一步審查，董事會已經成立危機小組，並聘請外部專家協助調查。