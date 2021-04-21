蘋果春季發表會亮點回顧：新iPad、繽紛iMac、愛馬仕款AirTag、紫色iPhone12

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，蘋果一口氣推出多項新品，包括新款 iPad 和 iMac、AirTag，以及追加新色的紫色版 iPhone12 等。

蘋果於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會 (圖片：蘋果)

亮點一：江湖傳聞已久的 AirTag

江湖傳聞已久的 AirTag 終於現身了，AirTag 外觀是類似於冰球小型設備，內建 Apple U1 晶片，支援超寬頻與精確尋找功能，支援 NFC 輕觸，配有喇叭、加速度計和可更換鈕扣電池，還具備防水防塵功能。

AirTa 內建 Apple U1 晶片 (圖片：蘋果)

當 AirTag 能與 iPhone 配對，在連線範圍內，果迷能夠透過手機螢幕顯示的方向與距離，讓用戶更容易尋找用品。

蘋果推出 AirTag 愛馬仕版 (圖片：蘋果)

蘋果還聯手愛馬仕推出手提包吊飾、行李箱吊牌等，讓 AirTag 搖身一變成時尚單品。

亮點二：新款 iPad Pro

新款 iPad 搭載了 M1 處理器，提供銀、灰兩色可供果迷選擇 (圖片：蘋果)

蘋果「踏春而來」焦點新品之一就是新款 iPad，蘋果週二發表 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro，搭載了 M1 處理器，提供銀、灰兩色可供果迷選擇。

12.9 吋 iPad Pro 2021 首採 Mini LED 全新面板技術，具備 8 核心 CPU 和 8 核心 GPU、16 核心神經網路引擎，支援 Thunderbolt 和 USB 4 的傳輸協定。

蘋果宣布該新品於 4 月 30 日起開放預購，最早時「5 月中下旬」出貨，台灣官網顯示 11 吋基本款售價為 24,900 元起，12.9 吋款式則為 34,900 元起，上市時間仍不確定。

亮點三：新一代 iMac

蘋果於今年首場發表會上更新近十年來未有更新的 iMac，新一代 iMac 正式淘汰英特爾處理器，改用自家 M1 晶片，外型設計也出現了重大改變，配色更加繽紛，且外型更加輕薄。

新一代 iMac 提供果迷 7 款不同的顏色選擇 (圖片：蘋果)

新一代 iMac 提供果迷 7 款不同的顏色選擇，包括藍、綠、粉、銀、黃、橙、紫色。

全新的 24 吋 iMac 基本款有 7 核心 GPU、8GB RAM 與 256GB SS，售價為新台幣 39,900 元起，高階版新 iMac 有 8 核心 GPU、8GB RAM 與 256GB SS，供 7 色選項，售價為新台幣 45,900 元起。

全新的 24 吋 iMac 售價為新台幣 39,900 元起 (圖片：蘋果)

台灣官網顯示，果迷將一人限購 6 部新款 iMac，上市日期未定。

亮點四：紫色版 iPhone12 及 iPhone 12 Mini。

蘋果宣布 iPhone 12 和 iPhone 12 Mini 追加紫色配色，但 iPhone 12 Pro 尚未提供新色選項。

蘋果推出紫色版 iPhone12 及 iPhone 12 Mini (圖片：蘋果)

蘋果全球行銷副總 Greg Joswiak 表示：「令人難以置信的是，iPhone 12 是全球最受歡迎的手機，iPhone 12 系列的客戶滿意度超過 99%。全新紫色 iPhone 12 正好趕上了春天，為產品陣容增加了另一個明亮有趣的選擇，我們有把握果迷會喜歡。」

蘋果：全新紫色 iPhone 12 正好趕上了春天 (圖片：蘋果)

蘋果台灣官網顯示，iPhone 12 mini 紫色版本售價為台幣 23,900 元起，iPhone 12 紫色版本為台幣 26,900 元起，本月 23 日晚上 8 點開放預購，30 日開始發售，一人限購 10 部。

亮點五：更新 Apple Card 和 Apple Podcasts 服務

除了多項焦點硬體新品外，蘋果還更新了 Apple Card 和 Apple Podcasts 服務。

蘋果還更新了 Apple Card 和 Apple Podcasts 服務 (圖片：蘋果)

蘋果升級 Apple Card 服務，允許伴侶共用帳戶，還推出 Apple Card Family 制度，讓家庭共享 Apple Card 的信用額度，最多可以將五個人納入帳戶中，但須年滿 13 歲以上。

同時，蘋果還重新設計 Podcast 介面，將在下個月推出無廣告、訂閱制的 Podcast。

亮點六：新一代 Apple TV 4K

新一代 Apple TV 4K 搭載 A12 Bionic 晶片 (圖片：蘋果)

新一代 Apple TV 4K 搭載 A12 Bionic 晶片，支援 Dolby Vision、4K 60fps 顯示，適用於 WiFi 6 網路，果迷可利用 iPhone 上的感應器來校準電視色彩。

果迷可利用 iPhone 校準電視色彩 (圖片：蘋果)

蘋果也更新了遙控器，宣稱能更容易操作電視，此外，蘋果宣布購買 Apple TV 4K 即隨附一年 Apple TV+ 服務。

蘋果稱，將於 4 月 30 日預售，5 月出貨。蘋果台灣官網顯示，新一代 Apple TV 4K 售價台幣 5590 元起，台灣暫無上市日期。