〈群聯法說〉潘健成：今年有很大的擴張計畫與野心 全年營收成長2成起跳

群聯 (8299-TW) 今 (11) 日召開法說，董事長潘健成表示，第二季預期是缺料最嚴重的時候，但群聯料源充足，不受影響，今年營運將持續成長，有很大的擴張機會及野心，就目前產品漲價情況來看，就算今年出貨不增加，營收也會成長 2 成。

潘健成表示，Nand Flash 控制器缺貨，工業用需求也很強，客戶一直追量，每天都在拜託群聯快出貨，市場需求吃緊；第二季預期是缺料最嚴重的時候，所有零組件缺料情況會在第二季發酵。

不過，潘健成強調，群聯擁有自己的電源管理晶片產能，電容相關產品也囤貨達 10 個月，與封裝廠、PCB 廠關係也很好，料源充足。

談及三星德州廠受暴風雪衝擊，對其 NAND Flash 控制器產能造成影響，潘健成表示，近期大量的 PC、消費性等客戶前來盼能供貨，從客戶需求來看，三星德州廠 NAND Flash 控制器產能受影響情況非常嚴重。

對於漲價，潘健成透露，不是群聯向客戶端主動漲價，是客戶拜託群聯漲價，以維持不間斷供貨。

至於缺貨是否會造成重複下單情況，潘健成則認為，一定會有，但現有訂單需求太旺，若有也可緩和市場需求，並非壞事。

展望今年，潘健成表示，營運將會持續成長，今年表現值得期待，不管是面對缺貨情況或應用面需求成長，都進行很多布局，且有很大的擴張機會及野心、計畫；就目前的產品漲價情況來看，就算今年出貨量不成長，營收也會成長 2 成。