〈群聯法說〉業外大進補 去年Q4賺近2個股本 全年每股賺44.14元同創高

群聯 (8299-TW) 今 (11) 日召開法說，並公布去年財報，第四季由於認列處分合肥兆芯股權收益，單季稅後純益達 37.84 億元，季增 1.06 倍，每股大賺近 2 個股本，去年全年稅後純益 86.99 億元，年增 91.5%，每股純益 44.14 元，去年第四季與全年純益、EPS 同創新高。

群聯去年第四季營收 128.41 億元，季增 8%，年減 2.5%，毛利率 23.02%，季增 0.41 個百分點，年減 3.38 個百分點，營益率 - 0.88%，較上季與 2019 年同期轉負；稅後純益 37.84 億元，季增 1.06 倍，年增 2.02 倍，每股純益 19.2 元。

群聯去年營收 484.97 億元，年增 8.5%，毛利率 25.3%，年增 0.3 個百分點，近 3 年新高，營益率 8%，年減 3.64 個百分點；稅後純益 86.99 億元，年增 91.5%，每股純益 44.14 元。

群聯去年第四季認列出售合肥兆芯 46.48% 股權，處分收益約新台幣 40.93 億元，貢獻 EPS 約 12.26 元，本業 EPS 約 6.94 元；但也由於該交易所產生的利益，應提列相對應的員工獎酬等營業費用 10.92 億元，及兩岸所得稅 5.85 億元，導致單季營益率轉負。

而由於群聯去年第三季認列處分 KSI 收益，去年全年業外處分 KSI 與合肥兆芯，共貢獻全年 EPS 約 16 元。