高盛：美股創高而VIX落至低點 恐怕是風雨前的寧靜

美股周一 (19 日) 下跌前，市場波瀾不驚，恐慌指數 VIX(CBOE 波動率) 穩於低點，但高盛警告，這一現象可能是風雨前的寧靜。

本周開盤前，標普 500 指數在過去 6 周上漲近 10%，VIX 指數被壓低在 17 下方，為疫情以來首次。

恐慌下降同時，美股交易量也在減少。標普 500 指數的平均交易量占市值比重，來到 4 月以來最低，也是 2020 年 1 月以來最低。

(圖表取自 Zero Hedge)

高盛分析師 Rocky Fishman 指出，隨著 VIX 期權預計周三到期，屆時可能引發市場新的波動。

高盛認為，不久後將市場將重返 2021 年普遍存在的高波動性風險溢價，而當前的風平浪靜，則提供了短期對沖的機會。

高盛指出，在 2021 年的市場反彈期間，VIX 指數一直在下跌，在標普 500 指數每次觸及新高時，VIX 都在創低。儘管波動性與美股價格的負相關性並不罕見，但這一情況和過去 3 年有著明顯差異。

2018-2020 年間，每當市場來到新高，總引發人們對估值過高的疑慮，而使 VIX 升高。

(圖表取自 Zero Hedge)

高盛指出，股價創高而 VIX 走低的情況，類似於 1997 年和 1998 年。值得注意的是，在這種情況發生後不久，市場波動性的大幅增高。

高盛解釋，導致過去幾周隱含波動率下滑的一個因素是，單一股票的看漲期權買單減少，但若與疫情前的任何時期相比，當前的買單仍偏高。高盛認為，單一股票期權是期權需求的一個持續的、重要的來源。

摩根大通策略師 Andrew Tyler 注意到另一個指標，就是 VIX 指數與 MOVE 指數之間日益分化的局面，這意味著 VIX 指數可能會升至 35 左右。

5 月將至，人們可能預期股市走弱，順從「5 月賣股走人」的操作模式。

摩根大通表示，他們與客戶近期的對話，符合 VIX 目前的走勢及預期。Tyler 指出，客戶在期待強勁的 4 月獲利的同時，更加擔心 5 月及 6 月的潛在市場回落，並對此提高警惕。