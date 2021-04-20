〈美股盤前要聞〉蘋果將召開新品發表會 美股期貨走跌

蘋果發布會前夕，美股期貨週二 (20 日) 走跌，道瓊期貨跌 0.42%，標普 500 期貨跌 0.47%，那斯達克 100 期貨跌 0.43%。

1. 蘋果春季發布大會可能聚焦 iPad 成為及時雨

蘋果 (AAPL-US) 將於美東時間週二下午 1 點以視訊方式舉辦春季大會，由於蘋果通常在 9 月或 10 月才會推出新 iPhone，因此分析師認為明日這場大會的焦點將集中在 iPad 上。

Wedbush 分析師 Dan Ives 週日報告指出，蘋果預計在 11 吋和 12.9 吋的 iPad Pro 機型上做一些修正，這兩款 iPad 都配備蘋果新 A14X 晶片，而更高階的後者還配備小型 LED 顯示器。

Ives 估計，過去一年約莫 40% 的 iPad 用戶已經升級其 iPad 設備。他認為新款 iPad 應該可以推動被壓抑的需求，讓更多用戶升級。

2. 嬌生新冠疫苗代工廠 Emergent 遭停工調查

美國食品藥品監督管理局（FDA）要求 Emergent BioSolutions(EBS-US) 停止生產嬌生 (JNJ-US) 新冠疫苗，先前該工廠因將原料搞混導致 1500 萬劑疫苗報廢，如今又遭衛生單位下令停工，使單劑疫苗取得越來越困難。

FDA 在 4 月 12 日對 Emergent 位於巴爾的摩生產疫苗的代工廠進行調查。根據周一（19 日）FDA 的文件顯示，在 FDA 調查的四天後便要求該公司停止生產疫苗成分，並對現有原料進行檢測，直至通過所有檢測與補救措施結束後，才得以生產疫苗。

據彭博追蹤調查，美國目前已有約 1/4 的人接種疫苗，截至 4 月 15 日止，約有 770 萬人接種嬌生新冠疫苗。

3. 馬斯克：特斯拉德州致命車禍無關 Autopilot 或 FSD 自駕系統

美國德州上周六發生特斯拉 (TSLA-US)Model S 衝撞路樹奪走兩命的事故，警方透露事發時駕駛座無人操控，引來兩大交通主管機關調查。執行長馬斯克周一 (19 日) 在推特發文澄清事故無關自駕系統，該車並未啟動 Autopilot 自動輔助駕駛系統，車主也未購買全自動駕駛 (FSD)。

馬斯克表示，根據特斯拉「目前為止」所取得的車輛紀錄，事發當時，該輛車並未啟動 Autopilot，車主也未購買 FSD 系統回升，而且標準的 Autopilot 需要車道線才能啟動，但事故地點沒有清楚的車道線。

4. IBM Q1 營收寫 11 季最強增幅

IBM (IBM-US) 周一 (19 日) 公布 F2021 第一季財報優於市場預期，受惠於雲端業務需求成長，營收增幅寫下 11 季以來最強紀錄，該公司表示，零售、觀光業的商用雲端需求正在復甦。

IBM 第一季營收增加 1% 至約 177 億美元，止住連續四季下滑頹勢，五個部門有三個部門的第一季營收都成長。其中，雲端計算服務營收共 65 億美元，較去年同期成長 21%。

展望全年，IBM 預估，以 4 月中旬匯率來看，2021 年全年營收有望成長，而調整後自由現金流將落在 110 億至 120 億美元之間。

5. 英國政府干預 Nivida 收購 Arm

英國周一 (19 日) 表示，將以國家安全為由，干預軟銀 (9984-JP) 將半導體部門 ARM Holdings 出售給 Nvidia (NVDA-US) 的交易，並已經要求就這筆 400 億美元交易案的影響提交一份報告。

英國數位大臣 Oliver Dowden 發布通知，確認他正干預此次收購。通知指出，「在認真考慮了擬議中的 ARM 收購之後，我今天以國家安全為由發布了干預通知。」

對此，Nvidia 回應表示，這筆交易並不構成任何實質性的國家安全問題，將繼續與英國當局密切合作。