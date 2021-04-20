中共黨員涉日本大規模網攻 疑受中國解放軍指使

日本《NHK》及《日本經濟新聞》20 日 (週二) 報導，一名 30 多歲有中國共產黨員背景的系統工程師，由於被日本警方強烈懷疑涉及與日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 等約 200 家日本企業或研究機構有關的多起網路攻擊事件，最快在 4 月 20 日就會因「電磁紀錄不正製作使用罪」的嫌疑被移送起訴，但是該男已離境日本。

日本警方懷疑該名嫌犯在 2016 年時，曾 5 度以假名租用日本國內的伺服器，並用於與 JAXA 有關的網路攻擊。

根據日本調查人員說法，該男子是一名中國國營通訊公司的系統工程師，也是一名中國共產黨員，目前已經離境日本。他所涉及的網路攻擊事件發生在 2016 到 2018 年之間，約有 200 家日本企業及研究機構成為攻擊對象。駭客瞄準日本製軟體在當時還不為人知的系統弱點，展開「零日漏洞」(Zero-day) 的網路攻擊。

該名男性將他租用的伺服器 ID 等傳送給受到中國軍方指使、代號「Tick」的駭客集團。除此之外，當時還有另一名停留日本的中國男子，也在中國軍方的駭客組織「61419 部隊」成員指使下租用伺服器。

JAXA 證實遭到駭客攻擊，但並未發生資料外洩等損害。

日本警方認為，中國利用部隊組織瞄準日本機密情報，反覆進行高層級的網路攻擊，並提醒曾經遭駭的組織團體必須確認災情。