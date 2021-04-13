日本福島電廠核廢水 擬稀釋後排入大海

日本政府週二 (13 日) 決定，東京電力公司於十年前發生核災事故的福島第一核能發電廠，存放在廠區內的核廢水，預定在 2 年後經過稀釋程序排入海中。

日本政府 13 日於首相官邸召開閣員會議，討論東京電力福島第一核能發電廠的廢爐問題。自從 2011 年的日本 311 大地震發生後，該電廠持續累積含氚 (Tritium) 的核廢水，

截至 2021 年 3 月，福島第一核電廠腹地內所儲放的核廢水，有多達 1061 個儲存槽、為數超過百萬噸，也密密麻麻的占滿了南側廠區。這也使得後續的廢爐作業，難以確保必要空間。

東京電力表示核電廠內的核廢水將先進行上百倍的稀釋，待氚濃度降到日本國家標準的 1/40、世界衛生組織 (WHO) 所規定飲用水標準的 1/7 之後，才會排入海中。

而一般的核電廠與再處理廠也都會產生含氚的核廢水，各家電力公司都會在進行適當處理後，確認濃度沒有超過所在之處的國家標準後再逕行排入大海。

根據日本經濟產業省的說法，儲放在福島第一核電廠儲存槽內的核廢水、氚的放射活度達 860 兆貝克 (Bq)，相當於南韓月城核電廠 6 到 7 年的排出量；如果是法國的再處理廠，則是在不到 1 年就會排出等量廢水。而在這些國家都沒有觀察到對環境造成的影響。

雖然如此，鄰近國家包含台灣、南韓、中國等也都紛紛表達不滿，對於日本政府的這項決定深感擔憂。

廢爐作業需耗費 30 至 40 年，未來將著手取出燃料溶化後凝固的核廢料，也是廢爐過程當中最重要的部分之一。這類核廢料的輻射量高，必須在嚴格條件下進行保管。東京電力所規劃的臨時保管場所，占地達 6 萬平方公尺。雖然日本政府與東京電力希望藉由核廢水的排入海中，來減少儲存槽的數量、以進一步的確保所需用地。然而核廢水的排放作業很可能曠日廢時，屆時儲存槽的數量也應該不會頓時減少，難以預料未來將遭遇到什麼樣的問題。