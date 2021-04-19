為遏制中國主導 印歐下月峰會將聚焦5G技術標準

印度與歐盟峰會即將於下月展開，雙方擬就 5G 技術推出和全球安全標準的框架設立進行討論，以擺脫對中國電信巨頭主導 5G 技術發展的擔憂。

歐盟負責市場競爭事務的執委 Margrethe Vestager 表示，隨著各國準備朝向新的安全協議邁進，作為 5G 價值鏈一部分，歐洲希望與印度在內等民主夥伴合作，以建立開放且透明的標準。

Vestager 稱道：「當碰到制度性競爭時，我們必須團結起來保護真正重要的事物，技術的使用方式反映出我們偏好的制度，即民主。」

在美中緊張背景之下，為了切斷與北京政府聯繫，印度和部分歐洲國家試圖限縮華為等中國電信設備商在自家的業務，尤其是關鍵的 5G 基礎建設。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 定於 5 月 8 日出席於葡萄牙舉行的印度與歐盟高峰會，與 27 個歐盟成員國就貿易與安全問題等議題進行討論。

Vestager 表示，本次峰會將重新關注於打造一套全球通用的技術標準，以確保 5G 價值鏈的安全性，包含在各個技術層面，如無線電頻譜和介面技術的標準的達成協議，為本土和小型企業創造出公平的競爭環境。

她認為，標準的設置是創造公平競爭環境和提高技術推出速度的關鍵之一。據了解，為了打造 5G 網絡，歐盟和印度預計需要投入 3550 億美元和超過 700 億美元資金。