〈Q2產業景氣展望〉各國啟動新一輪基建 光通訊廠迎5G、資料中心需求

去年在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊下，全球 5G 基礎建設、資料中心建設放緩，相關需求往後遞延，光通訊廠普遍認為，今年首季各大電信商、資料中心業者仍在消化去年庫存，但隨著疫苗施打、各國政府力求經濟回溫擴大基礎建設力道下，今年第 2 季起營運可望在 5G、資料中心需求帶動下，逐步回溫。

全球 5G 在去年陸續開台，光通訊廠原預期去年將迎來 5G 基建、資料中心龐大商機，無奈碰上新冠肺炎疫情攪局，去年第 2 季達到拉貨高峰後，需求因疫情擴散、各地鎖國封城影響之下，急速萎縮，也讓不少供應商出現庫存堆積現象，加上美國制裁華為，讓廠商布局重新洗牌。

供應鏈透露，去年下半年各地電信商、資料中心業者，放緩整體布建、拉貨速度，直到今年首季仍在消化去年庫存，但隨著疫苗開打、各國力拚經濟重啟，預期第 2 季起各國拉貨動能將逐步回溫。

以中國 5G 基礎建設為例，去年三大電信商合計建置約 72 萬座 5G 小型基地台，今年雖然尚未公布具體目標，但從三大電信商釋出的展望推估，今年中國將至少再新增 60 萬座小型基地台，一方面提升 5G 滲透率、一方面也符合今年中國經濟成長率要達到 6% 以上的目標。

台光通訊廠因地緣優勢，加上去年美中貿易戰效應下，可望通吃中、美訂單，整體產業也具備完整前中後傳產業鏈，可望進一步搶食今年 5G 基站大餅，相關概念股包含聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW) 都可望受惠。

資料中心方面，全球目前仍以 100G 產品為主，但隨著資料量大、速度要求提高，今年 200G、400G 產品可望逐步放量，也有助提升光通訊廠毛利、獲利表現。

而從各區域觀察，供應鏈指出，第 1 季底已逐步感受到客戶拉貨動能回溫，其中，中國在人大經建目標釋出後，醞釀新一波拉貨潮，日、韓也在奧運商機、疫情趨緩下，加快基建布建速度，歐、美等國同樣也有回溫。