義隆跨入車用市場 AI駕駛輔助系統獲中興巴士訂單

觸控晶片廠義隆 (2458-TW) 今 (19) 日宣布，旗下 AI 大型車輛駕駛輔助系統(ADAS) 獲中興巴士集團採用，跨入車用電子領域。

義隆指出，由於台灣及東南亞國家具有二輪車與行人等不規則穿梭馬路的交通環境，該系統可讓駕駛即時掌握相關資訊，同時回傳警訊與偵測資料至遠端後台，進行資料融合管理，落實車聯網遠端安全警示目的。

義隆表示，此次完全根據台灣及東南亞國家特殊的交通環境，並透過 AI 影像辨識、物件偵測、物件分頰演算法，搭配轉投資義碩智能的 AI 即時影像辨識平台，成功取得中興巴士集團專案。

義隆看好，日後大型巴士駕駛在面對大車盲點偵測及內輪差，或是行人、自行車、機車等不規則穿梭，都可以透過大型車輛視野輔助警示系統，不論日夜間、晴雨天，清楚掌握交通行進中可能面臨的危機狀況。

一般來說，在快車道或慢車道行進時，行人、機車、自行車多會不按常規的隨意穿梭，巴士駕駛必須隨時保持高度警戒，易造成駕駛的疲勞與記憶力分散，由於大型車輛的盲區及內輪差，最易造成交通安全事故的發生。

為因應複雜多變的行車行為，義隆採用最新自主研發的 AI 影像辨識技術，強化偵測接近公車危險範圍，以及公車後方的機車及腳踏車行進狀況，可依不同國家及城市的交通環境，透過車聯網遠端客製化公車行進的危險範圍。

此強大的即時影像辨識平台，使車側的視野盲區輔助及車尾後方的警示，比起國外的車側安全輔助系統，更適合台灣及東南亞國家特殊機車及腳踏車的交通環境。

此外，義隆該系統除了可應用在大型車輛，如大客車、大貨車、大卡車及特殊車輛等，也可拓展至一般汽車與新興電動車市場，發展潛力大。