〈義隆法說〉Q1產能轉移影響 上半年營收逐季成長 雙率維持高檔

義隆 (2458-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望第一季，董事長葉儀晧表示，由於工作天數較少，加上新產能轉換驗證時程延遲，營收估較上季減少，但較去年同期仍將顯著成長，第二季新產能開出，加上新品上市，營收估較第一季成長，而也因成本轉嫁給客戶，第一季雙率都將維持高檔。

法人估，義隆首季營收約 40-43 億元，季減 7-14%，年增 81-95%。

葉儀晧表示，第一季儘管客戶需求不錯，但受消費性產品淡季、製程轉換遞延，以及供應鏈產能吃緊影響，僅小紅點 (Pointstick) 業績較上季成長，其餘觸控板、觸控螢幕與指紋辨識等產品出貨皆較上季下滑，獲利則隨著成本轉嫁給客戶，毛利率、營益率可分別維持在 46.5-48.5%，27-30% 區間。

葉儀晧看好，隨著製程轉換的新產能至第二季開出，加上導入客戶的新品陸續上市，營收將優於第一季，全年則受惠整體筆電市場擴大、市占率與滲透率增加，營運將再創新高。

細分各產品線，葉儀晧認為，指紋辨識將是今年成長幅度最大的產品，主要因美國某大廠今年除了商務型筆電外，消費型筆電也全數導入指紋辨識晶片，帶動指紋辨識在筆電的滲透率從去年的 30% 提升至 40%。

此外，義隆也增加指紋辨識的市佔率，並導入更高階的 Match on Chip 方案，可大幅拉升銷售單價，看好今年相關業績至少倍增起跳。

義隆小紅點則受惠競爭對手遷廠，成為各大筆電廠的獨家供應商，也是首季唯一成長的產品線，全年受惠整體筆電市場變大，以及市占率提升，業績將有雙位數年增幅，相較過往個位數的年增幅，成長力道更強勁。

觸控板方面，儘管義隆目前市佔率已達 66%，但在商務型機種筆電的市占率僅有 3 成，今年已拿下多家客戶的商務型機種，可望在今年陸續發酵，加上導入高階的 Haptic 方案，銷售單價也可望較去年增加。