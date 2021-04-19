國內首家 東元將承製離岸風力發電機原型機

東元 (1504-TW) 將再奪下離岸風電產業在地化商機，與國內離岸風電開發商及國際永磁風力發電機製造大廠簽署合作框架協議，將共同爭取台灣 2025 年後所需的風力發電機原型機，東元也成國內首家跨入離岸風電發電機領域業者。

東元與國內外大廠簽署的合作框架協議，包含 2025 年之前的風力發電機定轉子原型機採購，也拚爭取 2025 年之後台灣風場區塊開發商機。

東元表示，發電機是風機系統核心，承製離岸風電發電機除發電容量加大外還有三大挑戰，第一、須考量海上風場維護保養不易，產品可靠度要求高；第二、風機掛在 50 多層樓高的位置，必須提高發電機功率密度，因此體積要小、重量要減輕；第三、為適應台灣氣候環境，散熱能力也是重點。

東元若未來順利生產原型機、通過驗證，並導入風力發電機系統廠供應鏈清單，將成為政府推動離岸風電關鍵零組件國產化的指標，此外，在地製造的離岸風力發電機不僅可以提供台灣市場，也能打入日本、韓國與東南亞等亞太區域市場。

東元已取得彰芳暨西島風場等 900MW 陸域統包工程，再加上自有電力設備、遠端監控系統等優勢，發電機關鍵零組件生產，將成東元進入離岸風電產業的第二項產品，2025 年前將繼續爭取海龍、福爾摩沙 III 等離岸風電變電站工程，估計商機超過 85 億；2025 年後政府每年可望釋出 1GW 建置容量，相關陸域變電站工程及運轉後設備運維商機，也都是未來爭取方向。