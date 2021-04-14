〈東元改選前哨戰〉少東黃育仁上館長直播爭選票 拚7席董事全拿下

馬達大廠東元 (1504-TW) 集團前常務董事黃育仁上館長直播表示，今年股東會將全面改選董事，已尋找各領域專家並提出 7 名董事候選名單，預期該陣容、改革願景，將能獲得大多數股東支持，力拚 7 席全勝。

黃育仁指出，東元是由五大家族成立，早期就在執行公司治理，經營走向為共治，不過公司後續逐漸走向獨裁專制、一言堂，加上現今董事會成員多為顧問、德高望重，也不敢提出太多意見，因此選擇「脫黨參選」提出改革政策，並取得其他四大家族與外資支持。

東元將於 5 月 25 日舉行股東會，全面改選董事、推舉新任董事長，黃育仁共提出 3 席董事與 4 席獨董，他表示，7 名董事各自具備材料科學、公司治理、法律、國際會計、AI 等專業背景，且都是外界公認能捲起袖子苦幹的人。

黃育仁說，不是要當最厲害董事長，而是要找很多厲害的人進來，不包括自己其他 6 名董事候選人陣容、提出的願景，絕對能得到大多數股東支持，力拚今年股東會 7 席董事全選上、拿下一半席次。

被問到這一仗若落空該如何應對，對此，黃育仁回應，輸了就捲土重來，打到贏為止，加上有把握、有廣泛人支持，雖然可能會感到挫折但整體氣勢不會輸，因為贏的人撐不久，要繼續挑戰直到對方倒台為止。

黃育仁透過直播喊話，館長觀眾數達百萬人，若每人花 3 萬元買一張東元股東，就買下公司過半股票，並呼籲親朋好友有收到股東會委託書可交給指定券商，藉此選出東元新的董事會成員。