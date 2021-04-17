〈台積股東報告書〉未來總經不確定性仍存在 持續擴大技術差異化

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 年報出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家在致股東報告書中指出，去年是深具挑戰、也是顯著成長與進步的一年，展望未來，或許總經不確定性將持續存在，將持續增強公司基本面，進一步擴大技術差異化，對公司前景充滿興奮。

在致股東報告書中，劉德音與魏哲家表示，去年是全世界遭逢新型冠狀病毒疫情重創的一年，對於所有受到疫情影響的人們，感同身受。疫情蔓延使全球經濟與社會經歷巨大動盪，然而，在家工作和遠距學習等趨勢興起，加速數位轉型，使半導體產業需求持穩。

劉德音與魏哲家指出，去年對公司而言是深具挑戰的一年，但也是顯著成長與進步的一年，受惠於客戶對 5 奈米及 7 奈米技術強勁需求，營收連續 11 年締造歷史新高紀錄，2020 年營收以美金計算，相較於前一年成長 31.4%，而全球半導體產業較前一年成長約 10%。

展望未來，劉德音與魏哲家表示，疫情大流行帶來的挑戰，使台積電更致力於實現創新，以增進人們的生活福祉，而進入 5G 時代，AI 與 5G 應用對數位運算效能的需求永無止境，驅動對先進半導體技術的強勁需求。

劉德音與魏哲家強調，憑藉在先進製程技術的領先、廣泛特殊製程技術組合與 3DIC 解決方案、無與倫比的製造能力，及與客戶深入的合作夥伴關係，台積電正處於絕佳位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長。

劉德音與魏哲家並說，或許總體經濟不確定性將持續存在，台積電將持續增強公司基本面，以進一步擴大技術差異化。感謝股東的信任與支持，也對公司前景充滿興奮，並期待與股東維持長遠關係，共創繁榮未來。

台積電去年晶圓出貨量達 1240 萬片十二吋晶圓約當量，較 2019 年的 1010 萬片增加 22.7%，台積電並預估今年晶圓銷售額將達 1300-1400 萬片十二吋晶圓約當量。6 奈米及以下先進製程銷售金額佔整體晶圓銷售金額的 58%，高於前一年的 50%

台積電去年提供 281 種不同的製程技術，為 510 個客戶生產 11617 種不同產品。台積電佔全球半導體 (不含記憶體) 產值的 24%，較 2019 年的 21% 提升。